نورمفیدی: مردم گلستان از پوشش موبایل و سرعت اینترنت گلایه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه شنبه در دیدار سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به شرایط سخت کشور و تحولات یک سال اخیر اظهار کرد: از درون سختی‌ها، آسانی و گشایش به وجود می‌آید و هیچ پیشرفتی بدون تحمل زحمت، دشواری و پشت سر گذاشتن موانع حاصل نمی‌شود.

وی با اشاره به اتفاقات و فشارهای واردشده به کشور در یک سال گذشته افزود: حوادثی که در این مدت برای ایران اتفاق افتاده، مردافکن بوده است، اما دولتمردان و کسانی که از ایران محافظت می‌کنند، از پا نیفتاده‌اند و مسیر خدمت و مسئولیت خود را ادامه داده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه و اراده مسئولان در شرایط دشوار کشور خطاب به وزیر ارتباطات گفت: در این شرایط خطیر، کشور بیش از هر چیز به عزم و اراده نیاز دارد؛ عزمی که هیچ قدرتی توان شکستن آن را نداشته باشد.

نورمفیدی ادامه داد: نباید اجازه داد هیچ قدرتی اراده دولتمردان را سست کند. مسئولان باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند و با اطمینان مسیر خدمت به مردم و کشور را دنبال کنند.

وی با تأکید بر اتکا به حمایت الهی خاطرنشان کرد: شما به وظیفه خود عمل کنید و در مسیر مسئولیتی که بر عهده دارید، تلاش داشته باشید؛ خداوند یاری‌گر کسانی است که در مسیر خدمت حرکت می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان در ادامه با اشاره به یکی از مطالبات مهم مردم استان در حوزه ارتباطات اظهار کرد: مردم گلستان از وضعیت پوشش تلفن همراه و سرعت اینترنت گلایه‌مند هستند.

وی خواستار توجه جدی وزارت ارتباطات به این مطالبه عمومی شد و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های ارتباطی استان تأکید کرد تا مردم مناطق مختلف گلستان بتوانند از خدمات ارتباطی با کیفیت و پایدار برخوردار شوند.

نورمفیدی همچنین بر اهمیت توجه به نیازهای ارتباطی مردم در مناطق مختلف استان تأکید کرد و گفت: ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی می‌تواند نقش مهمی در تسهیل امور مردم، فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی داشته باشد.