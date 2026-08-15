  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

واکنش قطر به بازداشت خلبانان ایرانی

واکنش قطر به بازداشت خلبانان ایرانی

سخنگوی وزارت خارجه قطر با رد ادعاها درباره بازداشت خلبانان ایرانی مدعی شد که با خلبانان مذکور تماس برقرار شده و در جریان عملیات جست‌وجو، جسد یکی از آنها پیدا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت امور خارجه قطر ادعاهای مطرح‌شده درباره بازداشت خلبانان ایرانی را به‌طور قاطع رد کرد و نسبت به آنچه «اظهارات گمراه‌کننده» درباره سرنوشت این خلبانان خواند، ابراز تعجب کرد؛ آن هم در شرایطی که به گفته وی تلاش‌های دیپلماتیک همچنان ادامه دارد.

وی اعلام کرد قطر پس از آنکه خلبانان مذکور در ماه مارس گذشته (اسفندماه ۱۴۰۴) حریم هوایی این کشور را نقض کردند، با آنها تماس برقرار کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر افزود: پس از برقراری تماس با خلبانان ایرانی و بی‌پاسخ ماندن این تماس‌ها، قطر اقدامات لازم را برای دفاع از سرزمین خود انجام داد.

وی همچنین گفت: تیم‌های امداد و نجات قطر در ادامه عملیات جست‌وجوی اجساد خلبانان، جسد یکی از آنها را پیدا کردند.

الانصاری مدعی شد که قطر با طرف ایرانی برای هماهنگی جهت تحویل جسد این خلبان تماس برقرار کرده است.

وی در پایان نیز ادعا کرد که طرف ایرانی به دعوت قطر برای اعزام تیمی جهت اطلاع از روند عملیات جست‌وجو که در ماه آوریل (فروردین ۱۴۰۵) انجام شده بود، پاسخ نداده است.

کد مطلب 6917623

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      3 0
      پاسخ
      با این شیوخ بی مقدار عرب فقط باید از روی اقتدار صحبت کرد، اگر حساب نبرند ونترسند، هر غلطی می کنند. باید با آنها اتمام حجت شود که در صورت همکاری نکردن، در فرصتی مناسب ضربه ای سنگین خواهند خورد.
    • IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      3 0
      پاسخ
      خلبانان مظلوم ما رو آزاد کنید ... این همه خوش خدمتی به اربابان غربیتون که تا حالا نتیجه ای جز فلاکت و بیچارگی براتون نداشته بسه.
    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      3 0
      پاسخ
      تو دیگه از نقض حریم هوایی حرف نزن که تمام پایگاه هات در کشورت در نقض هوایی و دریایی موقع جنگ شرکت داشته ... عرب حاشیه نشین اینقدر پرو ندیدم
    • نیما IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      2 0
      پاسخ
      قطر هم مثل عربستان داره بیراهه میره که عاقبت خوشی براش نخواهد داشت به نفعشه هر چه سریعتر خلبانان شجاع ما رو تحویل بده در غیر این صورت پس از تو سری خوردن مجبور میشه آزادشون کنه. نوکری امریکا تا بحال جز خفت و خواری چیزی برای قطری ها نداشته.
    • رضا IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      2 0
      پاسخ
      کم آوردند ، دست به دامان دروغ شده اند .
    • IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      3 0
      پاسخ
      هشدار جدی به امیر نشین قطر .... خیلی زود و بی چون و چرا عزیزان ما رو آزاد کنید ... و گرنه ...!
    • مجتبی US ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      3 0
      پاسخ
      ۲۴ ساعت به قطر وقت بدید خلبانهای ایران را برگرداند، اگر حرف گوش نکرد ۵۰۰ تا موشک به شهرهایشان بزنسد.
    • IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      2 0
      پاسخ
      قطر ی های کوچولوی بی فرهنگ و بی ریشه ی نمک نشناس که بارها و بارها ایران بدادش رسیده حالا برای ما ادا در می آورد. بهتر است آنرا محاصره کنیم تا به غلط کردن بیفتد و مجبور به عذرخواهی و پرداخت دارایی های بلوکه شده ما بشود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه