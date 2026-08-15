واکنش قطر به بازداشت خلبانان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت امور خارجه قطر ادعاهای مطرح‌شده درباره بازداشت خلبانان ایرانی را به‌طور قاطع رد کرد و نسبت به آنچه «اظهارات گمراه‌کننده» درباره سرنوشت این خلبانان خواند، ابراز تعجب کرد؛ آن هم در شرایطی که به گفته وی تلاش‌های دیپلماتیک همچنان ادامه دارد.

وی اعلام کرد قطر پس از آنکه خلبانان مذکور در ماه مارس گذشته (اسفندماه ۱۴۰۴) حریم هوایی این کشور را نقض کردند، با آنها تماس برقرار کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر افزود: پس از برقراری تماس با خلبانان ایرانی و بی‌پاسخ ماندن این تماس‌ها، قطر اقدامات لازم را برای دفاع از سرزمین خود انجام داد.

وی همچنین گفت: تیم‌های امداد و نجات قطر در ادامه عملیات جست‌وجوی اجساد خلبانان، جسد یکی از آنها را پیدا کردند.

الانصاری مدعی شد که قطر با طرف ایرانی برای هماهنگی جهت تحویل جسد این خلبان تماس برقرار کرده است.

وی در پایان نیز ادعا کرد که طرف ایرانی به دعوت قطر برای اعزام تیمی جهت اطلاع از روند عملیات جست‌وجو که در ماه آوریل (فروردین ۱۴۰۵) انجام شده بود، پاسخ نداده است.