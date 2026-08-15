خورشیدی: افزایش دما و وزش باد در استان تهران تداوم دارد

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم افزایش نسبی دما و وزش باد در نقاط مختلف استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، ماندگاری هوای گرم تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به هشدار صادرشده از سوی هواشناسی افزود: طی چند روز آینده در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و همچنین ارتفاعات استان تهران، افزایش وزش باد و در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: با توجه به افزایش سرعت وزش باد، احتمال خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق استان وجود دارد.

خورشیدی همچنین از احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی در ارتفاعات خبر داد و گفت: امروز و روز دوشنبه در دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران بارش‌های پراکنده همراه با احتمال رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به روند افزایشی دما در استان تأکید کرد: با توجه به تداوم هوای گرم، صرفه‌جویی در مصرف آب و برق به‌ویژه در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی ضروری است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران درباره دمای نقاط مختلف استان نیز بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته ورامین با ۴۱ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین و فیروزکوه با ۱۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خنک‌ترین نقطه استان بوده است.

خورشیدی در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوای شهر تهران نیز طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۲۸ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.