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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

خورشیدی: افزایش دما و وزش باد در استان تهران تداوم دارد

خورشیدی: افزایش دما و وزش باد در استان تهران تداوم دارد

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از تداوم افزایش نسبی دما و وزش باد در استان خبر داد و گفت: احتمال وقوع گردوخاک در برخی مناطق تا روزهای آینده وجود دارد.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم افزایش نسبی دما و وزش باد در نقاط مختلف استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، ماندگاری هوای گرم تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به هشدار صادرشده از سوی هواشناسی افزود: طی چند روز آینده در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و همچنین ارتفاعات استان تهران، افزایش وزش باد و در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: با توجه به افزایش سرعت وزش باد، احتمال خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق استان وجود دارد.

خورشیدی همچنین از احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی در ارتفاعات خبر داد و گفت: امروز و روز دوشنبه در دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران بارش‌های پراکنده همراه با احتمال رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به روند افزایشی دما در استان تأکید کرد: با توجه به تداوم هوای گرم، صرفه‌جویی در مصرف آب و برق به‌ویژه در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی ضروری است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران درباره دمای نقاط مختلف استان نیز بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته ورامین با ۴۱ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین و فیروزکوه با ۱۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خنک‌ترین نقطه استان بوده است.

خورشیدی در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوای شهر تهران نیز طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۲۸ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

کد مطلب 6917491

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