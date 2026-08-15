وزیر ارتباطات: پایداری شبکه ارتباطی در شرایط جنگ در اولویت قرار داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدستار هاشمی شامگاه شنبه در دیدار با آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در گلستان، با اشاره به شرایط کشور در دوره جنگ و آسیب‌های واردشده به برخی زیرساخت‌ها اظهار کرد: در این شرایط، پایداری ارتباطات به یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت ارتباطات تبدیل شد.

وی افزود: تلاش مجموعه وزارت ارتباطات این بود که با وجود شرایط ویژه کشور و آسیب‌های واردشده به برخی زیرساخت‌ها، خدمات ارتباطی با کمترین اختلال ادامه پیدا کند؛ اقدامی که علاوه بر حفظ استمرار خدمات، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری جامعه داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی در شرایط بحرانی گفت: در دوره جنگ، برخی زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله سازمان صداوسیما و زیرساخت‌های ارتباطی جزایر جنوبی در معرض حملات دشمن قرار گرفتند.

هاشمی ادامه داد: کارشناسان وزارت ارتباطات در طول این دوره تلاش کردند با اتخاذ تدابیر لازم و حضور مستمر، میزان اختلال در ارائه خدمات ارتباطی را به حداقل برسانند و پایداری شبکه را حفظ کنند.

وی تأکید کرد: حفظ ارتباطات پایدار در شرایط بحرانی تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه مستقیماً با آرامش و تاب‌آوری جامعه ارتباط دارد و استمرار خدمات ارتباطی می‌تواند در مدیریت شرایط خاص و حفظ ارتباط مردم و دستگاه‌های مختلف نقش مؤثری داشته باشد.

بهره‌برداری از ۱۴۱ طرح ارتباطی در گلستان

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در سفر به گلستان گفت: در جریان این سفر، بهره‌برداری رسمی از ۱۴۱ طرح ارتباطی در استان انجام خواهد شد.

هاشمی میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این طرح‌ها را یک‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اجرای این پروژه‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای سطح دسترسی به خدمات ارتباطی در استان گلستان انجام شده است.

وی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش کیفیت و پایداری خدمات، از اولویت‌های وزارت ارتباطات است و اجرای طرح‌های جدید در استان‌ها نیز با هدف پاسخگویی به نیازهای ارتباطی مردم و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز دنبال می‌شود.