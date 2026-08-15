درخشش عکاس خبرگزاری مهر آذربایجان غربی در جشنواره «روایت ماندگار»

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره و مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» آذربایجان غربی با هدف ثبت و ماندگار کردن جلوه‌های مختلف ایثار، مقاومت، همدلی اجتماعی و همراهی مردم در روزهای جنگ برگزار شد که طی آن علی آقایاری، عکاس خبرگزاری مهر، با حضور در جشنواره «روایت ماندگار» توانست در بخش «جنگ رمضان» مقام دوم این رویداد را به دست آورد.

این آیین به مناسبت روز خبرنگار با حضور استاندار آذربایجان غربی در راستای تجلیل و تکریم جایگاه خبرنگاران در ارومیه برگزار شد.

علی آقایاری عکاس خبرگزاری مهر در آذربایجان غربی است و تاکنون در جشنواره های ملی و استانی توانسته است عناوین برتر را به خود اختصاص دهد.