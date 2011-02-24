به گزارش خبرتگار مهر در اصفهان، قاسم مصلحی شامگاه چهارشنبه در چهارمین آیین تقدیر از شرکت‌های دانش‌بنیان برتر مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، با اشاره به اینکه در ابتدای هر سال یک عملیات اجرایی برای شهرک مشخص می‌شود، اظهار داشت: تلاش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان حول محور این عملیات اجرایی و فعالیت‌های ویژه بوده است.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: توسعه فناوری‌های صنعت‌ساز و تلاش مضاعف در گسترش ارتباطات بین‌الملل، محور اصلی برنامه‌های شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال جاری بود.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری 18 مورد فناوری صنعت‌ساز در شهرک به وجود آمد، بیان داشت: هر یک از این فناوری‌ها در یکی از شهرک‌های صنعتی استان تبدیل به کارخانه می‌شود.

مصلحی با بیان اینکه امسال 48 مورد اختراع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به ثبت رسید، اضافه کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز در سال جاری به 230 مورد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در هر سال یکی از شرکت‌های شهرک جزو چهار شرکت برتر آسیا می‌شده است، تاکید کرد: در سال‌های 2006، 2007، 2009 و 2010 یک شرکت از این شهرک جزو یکی از چهار شرکتی که در آسیا دستاورد ویژه‌ای داشته‌اند، انتخاب شده‌اند.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان که به صورت خصوصی اداره می‌شود در سال جاری بیشترین تسهیلات را به شرکت‌های شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان کرد.

وی با اشاره به سهم سه درصدی بخش پژوهش و فناوری در برنامه پنجم توسعه، این مقدار را بسیار راضی‌کننده عنوان کرد و افزود: قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، توسط رئیس جمهور برای اجرا به وزارت علوم ابلاغ شده است.

مصلحی با بیان اینکه تمام شرکت‌های شهرک به صورت خصوصی اداره می‌شوند و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دخالتی در آنها نمی‌کند، اظهار داشت: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تنها برنامه‌های این شرکت‌ها را کنترل و در شاخص‌های مختلف ارزیابی می‌کند.

وی بیان داشت: اشتغال نیروی انسانی، حجم قراردادهای منعقد شده، دستاوردهای ویژه، فروش دانش فنی و جذب سرمایه‌گذار و تعداد فناوری تجاری شده مهم‌ترین شاخص‌ها برای انتخاب شرکت‌های برتر دانش‌بنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خاطرنشان کرد: نتایج ارزیابی شرکت‌ها در سه گروه کمتر از یک سال استقرار، بین یک تا دو سال استقرار و بیش از دو سال استقرار انجام می‌شود.