سیدمحمد جهرمی در گفتگو با مهر درباره اعمال صحیح نرخهای سود در بانکهای خصوصی گفت: بانکهای خصوصی تاسیس نشده اند که با پرداخت نرخ سود بالاتر به مردم، سپرده هایی را جمع آوری کنند و به مردم تسهیلات بپردازند.

مدیرعامل بانک صادرات افزود: بانکهای خصوصی باید با انعطاف و فعالیت بیشتر و در عین حال افزایش بهره وری، هزینه های خود را کاهش و تجهیز منابع را برای خود ارزانتر کنند.

وی با تاکید بر اینکه از این طریق بانکهای خصوصی می توانند خدمات بیشتری نیز به مردم ارائه دهند، تصریح کرد: بانکهای خصوصی باید خود را موظف به کاهش هزینه ها بدانند.

جهرمی خاطرنشان کرد: با کاهش هزینه ها، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت و بانک صادرات به عنوان یک بانک خصوصی این امر را در دستور کار دارد.