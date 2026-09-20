به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تلآویو که از عملیات ضدصهیونیستی امروز به شدت ناراحت است، خطاب به صهیونیستهای شهرکنشینی که در دوره ریاستش مسلح شدهاند گفت: در روز کیپور (آمرزش) از همه کسانی که مجوز حمل سلاح شخصی دارند، میخواهیم سلاحهایشان را در داخل کمد نگه ندارند. این سلاحها را با خود داشته باشد به شکل قانونی و با مسئولیت!
او ادامه داد: حتی به هنگام رفتن به کنیسه و نماز و هر جایی که حضور دارید، سلاح به همراه داشته باشید.
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که ثمره ترغیب به خشونت صهیونیستها علیه فلسطینی ها را امروز بار دیگر با عملیات ضدصهیونیستی دید، گفت که حق زندگی شهرکنشینان از حق رفت و آمد فلسطینی ها در جادههای کرانه باختری مهمتر است.
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