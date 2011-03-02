کارگاه غنی سازی مدارس همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان در حاشیه برگزاری این کارگاه گفت: غنی سازی مدارس بر بهبود کیفیت برنامه آموزشی از طریق توسعه توانمندی های کارکنان مدرسه موثر است.

معصومه معصومیان اصلاح و بهبود فرآیندها، مشارکت معلمان و دانش آموزان و اولیا آنها در بهبود کیفیت آموزشی و افزایش روابط آنان برای حل مسائل و مشکلات آموزشی اداری را در این خصوص موثر دانست و گفت: غنی سازی باید در فرهنگ مدرسه و جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه برای غنی سازی مدارس باید برنامه های درسی، محتوا، تجارب و روش های یاددهی و یادگیری به صورت یکپارچه و تلفیقی مورد توجه قرار گیرد، گفت: نباید در برنامه غنی سازی مدیریت، فضای روانی، فیزیکی، تجهیزات آموزشی و اولیا دانش آموزان از نظر رفتار و عملکرد فراموش کرد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان گفت: در مراکز آموزشی دانش آموزان و منابع انسانی از سرمایه های اصلی هستند.

وی گفت: نیروی انسانی، عامل پویایی و افزایش کیفیت آموزشی است و باعث افزایش استفاده از توانایی ها و امکانات بالقوه مدرسه در ارتباط با فرآیندهای آموزشی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جاری غنی سازی مدارس برای توانمند سازی مدیران از برنامه های معاونت آموزش ابتدایی استان همدان است و تمامی مراکز تحت پوشش این برنامه قرار می گیرند.