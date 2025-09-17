به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت شامگاه چهارشنبه در جمع مسئولان آموزشی شهرستان با اشاره به ضرورت توجه به شرایط فیزیکی و تجهیز مدارس در آستانه مهرماه، اظهار داشت: آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت بهبود روند تحصیل دانش‌آموزان، بخش جدایی‌ناپذیر از فرآیند ارتقای کیفیت آموزش است و باید در صدر برنامه‌ریزی‌های آموزشی قرار گیرد.

فرماندار مرکز استان با تأکید بر اهمیت بهره‌مندی مدارس از امکانات روز افزود: از تجهیز مدارس به فناوری‌های نوین آموزشی گرفته تا اصلاح فضای فیزیکی و فراهم‌سازی دسترسی دانش‌آموزان به امکانات ورزشی و فرهنگی، همگی جزو اقداماتی هستند که به‌طور مستقیم بر کیفیت یادگیری و رشد متوازن دانش‌آموزان تأثیرگذارند.

وی خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برای تحقق این اهداف شد و تصریح کرد: آموزش و پرورش به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای زیرساختی باشد و باید سایر بخش‌ها نیز نقش حمایتی و مشارکتی خود را ایفا کنند.

نوبخت با اشاره به اهمیت آمادگی همه‌جانبه مدارس برای آغاز سال تحصیلی بیان کرد: حفظ نشاط، سلامت و امنیت دانش‌آموزان، علاوه بر بعد آموزشی، به کیفیت فضای مدرسه و امکانات در دسترس نیز بستگی دارد؛ از این‌رو، تلاش برای استانداردسازی فضاهای آموزشی باید با جدیت دنبال شود.