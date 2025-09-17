  1. استانها
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱

آماده‌سازی زیرساخت‌های آموزشی ساری در اولویت قرار گرفت

ساری - فرماندار مرکز استان مازندران با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان، آماده‌سازی زیرساخت‌های آموزشی مدارس شهرستان را لازم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت شامگاه چهارشنبه در جمع مسئولان آموزشی شهرستان با اشاره به ضرورت توجه به شرایط فیزیکی و تجهیز مدارس در آستانه مهرماه، اظهار داشت: آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت بهبود روند تحصیل دانش‌آموزان، بخش جدایی‌ناپذیر از فرآیند ارتقای کیفیت آموزش است و باید در صدر برنامه‌ریزی‌های آموزشی قرار گیرد.

فرماندار مرکز استان با تأکید بر اهمیت بهره‌مندی مدارس از امکانات روز افزود: از تجهیز مدارس به فناوری‌های نوین آموزشی گرفته تا اصلاح فضای فیزیکی و فراهم‌سازی دسترسی دانش‌آموزان به امکانات ورزشی و فرهنگی، همگی جزو اقداماتی هستند که به‌طور مستقیم بر کیفیت یادگیری و رشد متوازن دانش‌آموزان تأثیرگذارند.

وی خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برای تحقق این اهداف شد و تصریح کرد: آموزش و پرورش به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای زیرساختی باشد و باید سایر بخش‌ها نیز نقش حمایتی و مشارکتی خود را ایفا کنند.

نوبخت با اشاره به اهمیت آمادگی همه‌جانبه مدارس برای آغاز سال تحصیلی بیان کرد: حفظ نشاط، سلامت و امنیت دانش‌آموزان، علاوه بر بعد آموزشی، به کیفیت فضای مدرسه و امکانات در دسترس نیز بستگی دارد؛ از این‌رو، تلاش برای استانداردسازی فضاهای آموزشی باید با جدیت دنبال شود.

