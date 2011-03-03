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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۵

در حضور لاریجانی مطرح شد/

انتقاد رئیس سازمان تبلیغات ایلام از نمایندگان این استان

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ایلام در جلسه شورای اداری این استان که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد از نمایندگان ایلام در مجلس انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام شریفی راد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در جلسه شورای اداری این استان که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد با انتقاد از نمایندگان ایلام در مجلس گفت: اظهارات برخی از این نمایندگان استان در نطقهای میان دستورشان در شأن مردم ایلام نیست و سودی هم برای مردم این استان ندارد.

وی با بیان اینکه مردم در دیدارهایی که با من داشتند این موضوع را بارها و بارها به من تذکر داده اند افزود: حرفهای این نمایندگان خیانت به خون شهدا است و اصلا حرفهای مردم ایلام نیست.

شریفی راد با مخاطب قرار دادن لاریجانی گفت: من از شما خواهش می کنم سخنان این افراد را به عنوان نمایندگان ایلام استماع نکنید.

داریوش قنبری نماینده ایلام در مجلس نیز که در این جلسه حضور داشت در پاسخ به این سخنان شریفی راد گفت: صحبتهایی که نمایندگان مجلس در نطقهای خود می کنند در چارچوب حقوق نمایندگی، قانون اساسی و ارزشهای نظام است.

علی لاریجانی هیچ اظهار نظری در این باره نکرد.

کد مطلب 1266116

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