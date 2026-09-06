به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی اظهار داشت: آبانبار سنتی مسجد تاریخی روستای ایجدانک در راستای حفاظت از میراث ارزشمند تاریخی و صیانت از آن برای آیندگان، مرمت و آماده بازدید گردشگران شد.
وی افزود: این آبانبار بخشی از هویت فرهنگی روستای تاریخی ایجدانک به شمار میرود و از نظر سازهای و کالبدی، جایگاه ویژهای در معماری کویری دشت ورامین دارد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین ادامه داد: با توجه به مرمتهای غیراصولی، آسیبهای وارده و تخریبهایی که در گذشته به بنا وارد شده بود، طرح بهسازی و مرمت این آبانبار تاریخی با حمایت مالی محمد احمدی از خیرین دوستدار تاریخ و فرهنگ کشور و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال اجرا شد.
تاجیک بیان کرد: در این طرح، بار اضافی ناشی از مرمتهای غیراصولی از روی سقف و جدارههای بنا جمعآوری و عملیات استحکامبخشی انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: آجرفرش پشتبام، بندکشی دیوارهها، بازسازی پلکان و سردرب راهرو ورودی و همچنین مسیر دسترسی به پاشیر آبانبار نیز به شکل اولیه مرمت و بازسازی شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین گفت: این آبانبار سنتی مربوط به دوره قاجاریه است و در محدوده بافت سنتی و محوطه مسجد قدیمی روستای ایجدانک قرار دارد.
تاجیک در پایان افزود: پرونده این آبانبار برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور تهیه شده و روند پیگیری برای ثبت آن در حال انجام است.
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