خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، مائده سادات مرویان حسینی: نمایشگاه «ایران نوشت» هر ساله با هدف ذائقه‌سازی و ارائه محصولات ایرانی و اسلامی به مخاطب برگزار می‌شود. این نمایشگاه امسال در حالی برگزار می‌شود که موضوع حمایت و ترویج از تولید داخلی و ترویج استفاده از محصولات ایرانی در بازار نوشت‌افزار، همچنان یکی از مسائل مهم محسوب می‌شود. دوازدهمین دوره نمایشگاه «ایران‌نوشت» امسال با حضور حدود ۲۰۰ تولیدکننده تلاش می‌کند علاوه بر عرضه محصولات ایرانی، تنوع تولیدات داخلی و ظرفیت‌های تولید و طراحی موجود در این صنعت را به خانواده‌ها و دانش‌آموزان نشان دهد. در سال‌های اخیر سهم تولید داخلی در بازار نوشت‌افزار ایران افزایش قابل توجهی داشته به‌طوری که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد محصولات بازار از نظر تولید، ایرانی هستند. با این حال چالش اصلی در حوزه توزیع محصولات ایرانی است. به بهانه آغاز دوازدهمین دوره نمایشگاه نوشت‌افزار «ایران‌نوشت» و همچنین درباره تولید، محتوای ایرانی و وضعیت بازار نوشت‌افزار ایران با مهدی کلانتری، مدیر نمایشگاه ایران‌نوشت به گفت‌وگو پرداختیم.

* در این دوره نمایشگاه ایران‌نوشت چند تولیدکننده شرکت می‌کنند؟ آیا تعداد شرکت‌کنندگان امسال نسبت به دوره گذشته افزایش پیدا کرده یا کاهش؟

در این دوره حدود ۲۰۰ تولیدکننده حضور دارند و حدود ۵۰ غرفه در نمایشگاه برپا شده است. نمایشگاه امسال در رواق شرقی مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود که فضای آن نسبت به سال گذشته کوچک‌تر است. سال گذشته نمایشگاه در شبستان برگزار شد و ۶۴ غرفه داشت، اما امسال به دلیل کوچک‌تر بودن فضا، حدود ۱۴ غرفه کمتر داریم. با این حال، تنوع محصولات کاهش پیدا نکرده و حتی بیشتر هم شده است.

کاتالوگ‌ها، لیست محصولات و مراحل مربوط به حضور تولیدکنندگان پیش از نمایشگاه بررسی می‌شود. شرایط تخصصی و تخصص افراد در حرفه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و غرفه متناسب با حوزه فعالیت به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند. خیلی‌ها می‌خواهند در نمایشگاه حضور پیدا کنند، اما متأسفانه امکان اختصاص غرفه به همه وجود ندارد. حتی امسال درخواست‌هایی داشتیم که نتوانستیم پاسخ بدهیم؛ افرادی که غرفه بزرگ‌تر می‌خواستند یا کسانی که دیگر جایی برای اختصاص غرفه به آن‌ها نداشتیم.

* منظور از ایران‌نوشت دقیقاً چیست؟ ملاک محصولی است که تولید داخل باشد یا محصولی که طراحی و محتوای روی آن با معیارهایی مثل استفاده از شخصیت‌ها و طرح‌های ایرانی باشد؟ چون در دوره‌های گذشته ایران‌نوشت محصولاتی با طرح کاراکترهای خارجی در نمایشگاه بود. این محصولات با چه ضوابطی امکان حضور در ایران‌نوشت داشتند و آیا امسال امکان حضور دارند؟

ایران‌نوشت به محصولاتی گفته می‌شود که توسط مجمع نوشت‌افزار ایرانی اسلامی تولید می‌شوند. خود عنوان ایران‌نوشت نیز به این معناست که محصولات دارای طرح‌های ایرانی و اسلامی و تولید ایران باشند و نمایشگاه هم برای عرضه همین محصولات برگزار می‌شود. حدود ۹۰ درصد محصولاتی که در نمایشگاه عرضه می‌شوند، ایرانی هستند. حدود ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز به دلیل وجود برخی محصولات مورد نیاز خانواده‌هاست که هنوز تولید داخلی آن‌ها یا به اندازه کافی وجود ندارد یا از نظر مقیاس و حجم تولید به حدی نرسیدیم که بتوانیم نیاز بازار را تأمین کنیم. در سال‌های گذشته هم همین رویکرد وجود داشته است. سال اول، سهم محصولات خارجی بیشتر بود و محصولات ایرانی کمتر بودند، اما هر سال تولیدکنندگان بازخورد مردم را بررسی کردند و براساس استقبال مردم، تولید را به سمت محصولات ایرانی‌تر و متنوع‌تر بردند.

تمام طراحی‌های محصولات ایران‌نوشت، طراحی ایرانی ـ اسلامی است. یکی از نکات مهم نمایشگاه نیز این است که باید مطمئن شویم محصول متعلق به خود آن مجموعه است و خود تولیدکننده آن را تولید می‌کند و به نمایشگاه می‌آورد. طراحی محصولات نیز بررسی می‌شود و محصولات باید دارای محتوا باشند. شاید حدود پنج درصد تولیدکنندگان در این وضعیت بودند که اعضای خود مجمع نبودند و در بازار فعالیت می‌کردند. ما می‌خواستیم این مجموعه‌ها را جذب کنیم تا به‌عنوان بخشی از تنوع تولیدات ایرانی شناخته شوند و برای سال آینده نیز فرصت داشته باشند تنوع طرح بیشتری ارائه کنند. بنابراین اگر موردی هم وجود داشته، تخلف بوده و همان زمان با آن برخورد شده است. مواردی که سال گذشته اتفاق افتاده بود نیز موردی و تخلف بوده و عمومیت نداشته است.

* امسال تولیدکننده‌ای بود که به دلیل مشکلات اقتصادی، جنگ، کاهش تولید یا توقف تولید نتواند در نمایشگاه شرکت کند؟

بله، تولیدکنندگانی بودند که واقعاً نتوانستند در نمایشگاه حضور پیدا کنند؛ به‌خصوص دوستانی که در استان‌های غیرتهرانی بودند. فاصله زیاد و هزینه‌های حضور در نمایشگاه، از جمله هزینه اسکان، رفت‌وآمد، غذا و سایر هزینه‌ها، برای بعضی از آن‌ها سنگین بود. برخی تولیدکنندگان نیز نتوانستند امسال تولید کنند. بحث سرمایه، افزایش سرمایه و قیمت مواد اولیه نیز مطرح بود. از طرف دیگر، تا حدود یک ماه پیش تکلیف مدارس مشخص نبود که نمایشگاه اصلاً برگزار می‌شود یا نه و مدارس امسال حضوری خواهند بود یا آنلاین. به همین دلیل، تعدادی از تولیدکنندگان دست نگه داشته بودند تا ببینند شرایط چگونه خواهد شد. تعداد کمی از تولیدکنندگان مردد بودند، اما عمدتاً، الحمدلله، تولیدکنندگان آمدند و نمایشگاه نیز پرشور برگزار خواهد شد.

* مهم‌ترین تفاوت و ویژگی این دوره ایران‌نوشت نسبت به دوره‌های گذشته چیست؟

شرایط امسال، شرایط خاصی است. اما در بحث محتوا و تنوع محصولات، الحمدلله وضعیت خوبی داشتیم و طراحی‌ها نیز تنوع خوبی پیدا کرده و نسبت به سال گذشته بهتر شده. یکی از محورهایی که امسال روی آن تمرکز کردیم، موضوع بچه‌های میناب و شهدای میناب است و یکی دیگر امام شهیدمان است. برای این موضوعات محصولات خوبی تولید شده و طرح‌هایی از تصاویر و موارد مرتبط با آن‌ها در محصولات آمده است. همچنین با توجه به جنگ‌هایی که اتفاق افتاده، توانمندی‌های دفاعی خودمان نیز در طراحی محصولات آمده است. محصولاتی مربوط به شهدای همین دو جنگ اخیر، یعنی جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، نیز در نمایشگاه وجود دارد. البته در کنار این موارد، محصولات دیگری با طرح‌های متنوع نیز در نمایشگاه عرضه می‌شود.

* هدف اصلی از برگزاری ایران‌نوشت چیست؟

هدف اصلی ما برگزاری نمایشگاه برای فروش نیست؛ هدف اصلی، ذائقه‌سازی و ارائه محصولات ایرانی ـ اسلامی است. میزان فروش نمایشگاه در برابر نیاز کل بازار بسیار ناچیز است و مجموع فروش نمایشگاه حتی به یک درصد نیاز بازار هم نمی‌رسد. اهمیت نمایشگاه این است که خانواده‌ها، تولیدکنندگان و مجموعه‌های مختلف را کنار هم جمع می‌کند و تنوع محصولات ایرانی را به مردم نشان دهد. رسانه‌ها نیز در این زمینه نقش مهمی دارند؛ صداوسیما، رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و فضای مجازی می‌توانند این محصولات را معرفی کنند. یکی از مشکلات این است که هنوز عده‌ای تصور می‌کنند محصولات ایرانی مشتری ندارند. در حالی که وقتی محصول ایرانی با تنوع، کیفیت مناسب و قیمت مناسب ارائه شود، مشتری خودش را دارد. نمایشگاه می‌تواند این موضوع را نشان دهد و باعث تشویق تولیدکنندگان شود.

حضور ایران‌نوشت در استان‌ها نیز هر سال در حال افزایش است. امسال در حدود ۱۰ استان نمایشگاه رسمی داریم و چهار یا پنج استان نیز نمایشگاه‌های کوچک‌تری با عنوان ایران‌نوشت برگزار می‌کنند و تعداد این استان‌ها هر سال بیشتر می‌شود. هدف ما این است که بچه‌ها بتوانند آینده را ببینند و محصولات برای بچه‌های خودمان تولید شود. در واقع بحث الگوسازی و قهرمان‌سازی نیز بخشی از همین هدف است.

* در این دوره برنامه‌های جانبی مثل نشست، همایش یا برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برنامه‌ریزی شده است؟

بله، امسال هم برنامه «مل‌مل» را داریم. برنامه تلویزیونی زنده «مل‌مل» در نمایشگاه هر روز برگزار می‌شود و آنتن زنده داریم و با شبکه‌های مختلف تلویزیونی ارتباط برقرار می‌شود. برنامه «رادیو استودیو» نیز داریم که رادیوی نمایشگاه است و هر روز برنامه‌هایی مانند شعر، سرود، تئاتر و برنامه‌های مختلف دیگر برگزار می‌کند. روزهای مختلف نمایشگاه نیز نام‌گذاری شده‌اند. یک روز به قهرمان‌ها و الگوهای ایرانی اختصاص داده شده و تلاش می‌شود در آن روز به قهرمان‌ها و الگوهای ایرانی پرداخته شود تا بچه‌ها بدانند الگوهایشان چه کسانی می‌توانند باشند و الگوهای ایرانی را جایگزین الگوهای غربی کنند. هدف این است که بچه‌ها با فضای قهرمان‌ها و الگوهای ایرانی آشنا شوند الگوهایی که فقط مربوط به گذشته و تاریخ نیستند و نمونه‌های آن‌ها در زندگی روزمره و امروز نیز وجود دارند. این الگوها به دانش‌آموزان و خانواده‌ها معرفی می‌شوند.

* با وجود برگزاری چندین دوره از ایران‌نوشت، هنوز بخش زیادی از بازار نوشت‌افزار ایران در دست محصولات خارجی است. به نظر شما برگزاری این نمایشگاه تا امروز چقدر توانسته باعث تغییر این وضعیت شود؟

اگر بخواهیم وضعیت امروز را با سال‌های ابتدایی مقایسه کنیم، تغییر بسیار قابل توجهی اتفاق افتاده. ما از سال ۱۳۹۱ که حدود ۱۴ سال از آن می‌گذرد، موضوع تولید ایرانی را در دو بُعد دنبال کردیم: یکی تولید ایرانی و دیگری محتوای ایرانی. در ابتدای این مسیر، زیر ۲۰ درصد محصولات از نظر تولید، ایرانی بودند و از نظر محتوایی حدود یک تا دو درصد ایرانی بود. بیشتر محصولات وارداتی بودند؛ البته در آن زمان برخی دفترها، تعداد محدودی کیف و جامدادی، یک یا دو تولیدکننده مداد و مواردی از این دست در داخل وجود داشت. نمایشگاه در ابتدا بیشتر با دفتر و طرح‌های ایرانی شروع شد و بعد به‌تدریج محصولاتی مانند کیف، جامدادی، خط‌کش، دفتر، زونکن، ماژیک، هایلایتر، مداد مکانیکی و محصولات متنوع دیگر به تولید داخل اضافه شدند.

در حال حاضر در نمایشگاه امسال، بیش از ۶۰ درصد محصولات موجود در بازار از نظر تولید، ایرانی هستند. بسیاری از این تولیدات به خودکفایی رسیدند و حتی به کشورهای مختلف صادر می‌شوند. با این حال، بسیاری از محصولات مورد نیاز و حتی محصولات تخصصی امروز در داخل تولید می‌شوند و کیفیت بسیار خوبی دارند و امسال تمرکز بیشتری روی محتوای ایرانی گذاشتیم و با کمک رسانه‌ها تلاش می‌کنیم علاوه بر اینکه محصول در داخل تولید شود، محتوای آن نیز ایرانی باشد. فقط تولید داخل نیست؛ محتوای ایرانی نیز اهمیت دارد و این موضوع یکی از محورهایی است که در ادامه مسیر ایران‌نوشت دنبال می‌کنیم. علاوه بر این اقدامات، یکی از مشکلات اصلی همچنان شبکه توزیع است. بعضی افراد هنوز تصور می‌کنند این محصولات مشتری ندارند و به همین دلیل برای توزیع آن‌ها وارد نمی‌شوند.

نکته دیگری که وجود دارد این است که از سال گذشته «ایران‌نوشت مجازی» نیز راه‌اندازی شده برای شهرهایی که نمایشگاه ایران‌نوشت ندارند یا افرادی که نمی‌توانند به مصلی بیایند امکان خرید اینترنتی فراهم شده است. افراد می‌توانند با جست‌وجوی عبارت «ایران‌نوشت مجازی» وارد سایت فروش اینترنتی شوند، محصولات را خریداری کنند و آن‌ها را درب منزل تحویل بگیرند. این موضوع می‌تواند مشکل توزیع را نیز تا حدی حل کند. امسال در استان‌های دیگر نیز حدود ۱۰ استان نمایشگاه دارند. در حال حاضر در مشهد، شیراز، قم، یزد، کرج، اصفهان، سمنان، اهواز و کرمانشاه نمایشگاه برگزار می‌شود و استان‌هایی که جدید اضافه شوند نیز معرفی خواهند شد. افتتاحیه نمایشگاه «ایران‌نوشت» دوشنبه ۱۶ شهریورماه، از ساعت ۱۵ تا ۱۶ برگزار می‌شود که بخش ابتدایی و رسمی افتتاحیه است. شروع فعالیت نمایشگاه از ساعت ۱۶ خواهد بود و از ساعت ۱۵ نیز برای حضور مردم و مهمانان در افتتاحیه در خدمت آن‌ها هستیم.

دوازدهمین نمایشگاه نوشت‌افزار «ایران‌نوشت» از ۱۶ تا ۳۱ شهریور، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در رواق شرقی مصلای تهران برگزار می‌شود.