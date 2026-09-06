دومین پیروزی شاگردان پیاتزا در آسیا رقم خورد؛ صعود در رنکینگ جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین بازی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس، تیم ملی والیبال ایران امروز ( یکشنبه، ۱۵ شهریور) از ساعت ۴.۳۰ دقیقه صبح مقابل هند به میدان رفت که ۳ بر صفر پیروز میدان شد.

شاگردان روبرتو پیاتزا در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۸ بر ۲۶ و ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند تا با کسب دومین برد همچنان در صدر جدول گروه دوم مسابقات باقی بمانند و صعود خود به مرحله یک چهارم نهایی را قطعی کنند.

مرتضی شریفی، سیدعیسی ناصری، علی حاجی پور، پوریا حسین‌خانزاده، محمد ولی‌زاده، عرشیا بهنژاد و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند. ایلشن داوودی‌پور محمدنیما باطنی، امین اسماعیل نژاد، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ملی در این دیدار بودند که با صلاحدید سرمربی به میدان رفتند.

تیم ملی والیبال ایران با کسب این پیروزی ۴.۲۲ امتیاز در رده بندی جهانی کسب کرد و دو پله صعود در جدول را تجربه کرد تا با ۲۱۱.۶۱ امتیاز از تیم‌های کانادا و بلژیک سبقت بگیرد و در جایگاه هفدهم قرار گیرد. قضاوت دیدار ایران و هند را داورانی از قزاقستان و امارات برعهده داشتند.

دو تیم ایران و هند در سال ۱۹۵۸ برای نخستین بار به مصاف یکدیگر رفتند و امروز بیست و دومین جدال خود در رویدادهای مختلف را انجام دادند که هجدهمین برد را برای مردان ایران به همراه داشت.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در سومین و آخرین مسابقه خود در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا به مصاف چین می‌رود.