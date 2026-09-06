تبریز در صدر سرانه خودرو میان کلانشهرها؛ ۶۰۰ خودرو به ازای هر هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب عبدالهپور روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به وضعیت سرانه خودرو در تبریز اظهار کرد: اگر سرانه خودرو را متناسب با جمعیت کلانشهرها مقایسه کنیم، تبریز در شرایط متفاوتی قرار دارد.
وی افزود: در شهر تبریز به ازای هر هزار نفر جمعیت حدود ۶۰۰ خودرو وجود دارد، در حالی که این شاخص در اصفهان حدود ۴۰۰ و در مشهد و شیراز حدود ۵۰۰ خودرو است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری تبریز ادامه داد: به این ترتیب، در تبریز به ازای جمعیت مشابه، خودروهای بیشتری در شبکه معابر تردد میکنند و همین مسئله یکی از عوامل افزایش فشار بر ظرفیت خیابانهای شهر است.
۴۰ درصد محدوده تبریز دارای کاربریهای خاص است
عبدالهپور با اشاره به تفاوتهای ساختاری تبریز با برخی کلانشهرهای کشور گفت: حدود ۴۰ درصد محدوده شهری تبریز به کاربریهایی مانند مناطق دانشگاهی و آموزشی، فرودگاه و مجموعههای نظامی اختصاص دارد.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این کاربریها در بسیاری از کلانشهرها خارج از محدوده شهری قرار گرفتهاند و همین تفاوت، شرایط توسعه کالبدی و ساختمانی شهرها را متفاوت میکند.
وی تصریح کرد: در تبریز بخش بیشتری از فعالیتها و ساختوسازها در محدوده شهری متمرکز شده و این مسئله زمینه افزایش بلندمرتبهسازی در سطح شهر را فراهم کرده است.
افزایش تراکم باید متناسب با ظرفیت معابر باشد
مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری تبریز تأکید کرد: اگر افزایش تراکم و بلندمرتبهسازی متناسب با ظرفیت شبکه معابر و زیرساختهای حملونقل انجام نشود، فشار بیشتری به خیابانهای شهر وارد خواهد شد.
عبدالهپور خاطرنشان کرد: بنابراین مسئله ترافیک تبریز را باید در کنار عواملی همچون سرانه بالای خودرو، نحوه استقرار کاربریها و الگوی بلندمرتبهسازی مورد بررسی قرار داد.
حملونقل عمومی راهکار اصلی کاهش ترافیک تبریز
وی استفاده از حملونقل عمومی را راهکار اصلی حل مشکل ترافیک در سطح شهر دانست و گفت: تحقق این موضوع صرفاً با رویکرد مردمی امکانپذیر است.
عبدالهپور افزود: همراهی شهروندان علاوه بر استفاده از حملونقل عمومی، در رعایت محدودههای ترافیکی، پرهیز از پارک دوبله، خودداری از تخلف و رعایت قوانین رانندگی میتواند به کاهش و حل مشکل ترافیک شهر تبریز کمک کند.
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