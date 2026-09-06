«مسائل فلسفه» اثر برتراند راسل منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مسائل فلسفه» اثر برتراند راسل، که نخستینبار در سال ۱۹۱۲ منتشر شد، مقدمهای کوتاه اما تأثیرگذار بر برخی از پرسشهای اساسی فلسفه است. راسل در این کتاب تلاش نمیکند برای همه مسائل فلسفی پاسخ قطعی ارائه دهد، بلکه پرسشهایی درباره شناخت، واقعیت، ادراک، حقیقت و وجود اشیاء مستقل از ذهن انسان را بررسی میکند. این کتاب بهویژه برای افرادی که برای نخستینبار با فلسفه آشنا میشوند ارزشمند است، زیرا راسل مفاهیم دشوار فلسفی را نسبتاً روشن، منظم و قابلفهم ارائه میکند.
یکی از مهمترین موضوعاتی که راسل بررسی میکند، تفاوت میان ظاهر و واقعیت است. او بحث خود را با یک شیء معمولی، مانند یک میز، آغاز میکند و میپرسد آیا ما میتوانیم میز را همانگونه که واقعاً هست بشناسیم، یا فقط میتوانیم آن را آنگونه که برای ما ظاهر میشود بشناسیم. رنگ، شکل و بافت میز ممکن است با توجه به نور، زاویه دید و موقعیت مشاهدهکننده متفاوت به نظر برسد. این مثال ساده، راسل را به پرسشی عمیقتر میرساند: اگر حواس ما فقط ظاهرهای متغیر اشیاء را در اختیار ما قرار میدهند، چگونه میتوانیم از وجود و ماهیت جهان مادی اطمینان حاصل کنیم؟
راسل همچنین میان شناخت از طریق آشنایی مستقیم و شناخت از طریق توصیف تمایز قائل میشود. شناخت از طریق آشنایی مستقیم به چیزهایی مربوط میشود که ما مستقیما تجربه میکنیم؛ مانند احساسات یا برخی اشیاء و امور جزئی. در مقابل، شناخت از طریق توصیف به شناخت چیزی بر اساس اطلاعات، ویژگیها یا توصیفاتی اشاره دارد که آن را مشخص میکنند. این تمایز بخش مهمی از بحث راسل درباره چگونگی کسب دانش و معنای «دانستن» یک چیز است.
یکی از بزرگترین نقاط قوت مسائل فلسفه توانایی آن در تبدیل تجربههای روزمره به پرسشهای عمیق فلسفی است. راسل تا حد زیادی از اصطلاحات پیچیده و دشوار پرهیز میکند و مثالهای او فهم مسائل انتزاعی را آسانتر میسازند. در عین حال، کتاب خواننده را تشویق میکند که مستقل بیندیشد و صرفا نتیجهگیریهای راسل را نپذیرد.
منوچهر بزرگمهر مترجم اثر، از مترجمان و نویسندگان مهم در جریان گسترش فلسفه غرب و بهویژه فلسفه تحلیلی در ایران به شمار میآید. او در تهران متولد شد و علاوه بر فعالیتهای اداری و فرهنگی، به ترجمه و پژوهش در فلسفه پرداخت. از او بهعنوان یکی از پیشروان ترجمه متون فلسفی جدید در ایران یاد شده است. بزرگمهر آثار متعددی از فیلسوفان و نویسندگان غربی را به فارسی ترجمه کرد و در کنار ترجمه، آثاری مانند «فلسفه تحلیل منطقی» و «فلسفه چیست؟» نیز پدید آورد. ترجمه «مسائل فلسفه» راسل توسط بزرگمهر نخستینبار در سال ۱۳۴۷ از سوی انتشارات خوارزمی منتشر شد. اهمیت این ترجمه فقط در انتقال یکی از آثار مهم فلسفه تحلیلی به زبان فارسی نیست؛ بلکه نثر و اصطلاحات آن در دورهای که ادبیات فلسفی جدید در ایران هنوز در حال شکلگیری بود، نقش قابل توجهی در آشنایی خوانندگان فارسیزبان با اندیشه راسل داشت.
چاپ هفتم کتاب «مسائل فلسفه» اثر برتراند راسل با ترجمه منوچهر بزرگمهر در ۲۰۰ صفحه و با قیمت ۴۹۵هزارتومان در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
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