به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، ثبتنام اولیه اصحاب رسانه و منتقدان سینما برای حضور در چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران از دوشنبه ۱۶ شهریور آغاز میشود و به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.
متقاضیان میتوانند برای ثبت درخواست حضور در خانه جشنواره به سامانه portal.tisff.ir مراجعه کنند. مهلت ثبتنام اولیه تا پایان روز دوشنبه ۲۳ شهریور تعیین شده است.
بر اساس اعلام جشنواره، در این مرحله صرفا درخواست حضور متقاضیان ثبت میشود و تأییدیه ثبتنام و صدور کارت پس از بررسی درخواستها، به متقاضیان اطلاع داده خواهد شد.
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.
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