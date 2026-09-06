  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

آغاز ثبت‌نام اصحاب رسانه برای حضور در جشنواره فیلم کوتاه

آغاز ثبت‌نام اصحاب رسانه برای حضور در جشنواره فیلم کوتاه

ثبت‌نام اولیه اصحاب رسانه و منتقدان سینما برای حضور در چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از دوشنبه ۱۶ شهریور آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، ثبت‌نام اولیه اصحاب رسانه و منتقدان سینما برای حضور در چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از دوشنبه ۱۶ شهریور آغاز می‌شود و به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست حضور در خانه جشنواره به سامانه portal.tisff.ir مراجعه کنند. مهلت ثبت‌نام اولیه تا پایان روز دوشنبه ۲۳ شهریور تعیین شده است.

بر اساس اعلام جشنواره، در این مرحله صرفا درخواست حضور متقاضیان ثبت می‌شود و تأییدیه ثبت‌نام و صدور کارت پس از بررسی درخواست‌ها، به متقاضیان اطلاع داده خواهد شد.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6938912
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها