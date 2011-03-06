چهار قرائت خانه در حاشیه مشگین شهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فتح آقا محمد اوغلی ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان اظهار داشت: این قرائت خانه ها با همکاری و مشارکت شهرداری مشگین شهر در سال 90 احداث خواهد شد.

وی اضافه کرد: با شناسایی زمین مورد نظر در پارکها و فضاهای سبز در مناطق حاشیه ای شهر توسط شهرداری در اوایل سال 90 اعتبار لازم جهت ساخت این پروژه ها اختصاص خواهد یافت.

فرماندار مشگین شهر با تاکید بر ضرورت ساخت این قرائت خانه افزود: در حال حاضر دانش آموزان و دانشجویان مناطق حاشیه شهر به دلیل مسافت طولانی و عدم امکانات کافی، دسترسی لازم را جهت استفاده از کتابخانه های مرکز شهر ندارند و احداث این مراکز بی شک زمینه مطالعه و حضور آنها را در عرصه های علمی و پژو هشی فراهم خواهد کرد.

وی تحقق عدالت اجتماعی، رشد و توسعه همه جانبه در تمام نقاط شهر، جذب حداکثری افراد مشتاق به مطالعه، ارائه سیر مطالعاتی منطبق با موازین اسلامی و... را از اهداف ایجاد این قرائت خانه ها در مناطق حاشیه این این شهرستان برشمرد.

محمد اوغلی همچنین خواستار پرداخت نیم در صد حق السهم کتابخانه ها از در آمد شهرداری شد و ابراز داشت: تحقق این مهم می تواند به توسعه کتابخانه ها در راستای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و کتاب و کتابخوانی منتج شود.

وی کاهش سطح مطالعه را ضایعه و خسارت جبران ناپذیر برای جامعه دانست و از اختصاص اعتباری بالع بر 80 میلیون ریال جهت توسعه شاخصهای فرهنگی و اجرای برنامه های کتابخوانی و تجلیل از فعالان این حوزه در کتابخانه های روستایی خبرداد.

فرماندار مشگین شهر در پایان خاطر نشان کرد: تلاش می شود با گسترش دامنه فعالیت و حرکت کتابخانه ها، استعداد های بالقوه علمی موجود در روستا ها را به فعلیت تبدیل کنیم.