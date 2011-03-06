۷۰۰ خواهر طلبه در مدرسه علمیه معصومیه قم مشغول به تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام مهدی زندیه قبل از ظهر یک شنبه در نشست اساتید مدرسه علمیه معصومیه که در سالن جلسات دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد، با بیان اینکه در مجموع در این مدرسه بیش از ۷۰۰ نفر در گرایشهای مختلف در حال تحصیل هستند گفت: طلاب و دانش پژوهان مدرسه علمیه معصومیه خواهران به لحاظ اخلاقی و علمی در سطح بسیار بالایی قرار دارند.
وی ادامه داد: امروز شاهدیم در این مرکز آموزشی، خواهران رشد و تعالی خوبی پیدا کرده اندکه این امر مدیون تلاش اساتید این مدرسه علمیه است که با حضور به موقع و وظیفهشناسی در این امر خطیر طلاب را یاری میکنند.
مدیرمدرسه علمیه معصومیه با ارائه گزارش از روند برنامههای این مدرسه ادامه داد: در دوره عمومی بیش از ۵۰۰ خواهر طلبه در ۵ رشته فقه و اصول، تاریخ، تفسیر، فلسفه و کلام رد سطح دو و سه مشغول به تحصیل هستند و از ترم آینده مطالعات اسلامی زنان نیز به این رشتهها اضافه میشود.
وی با بیان اینکه در سطح سه بیش از ۱۵۰ طلبه خواهر در حال تحصیل هستند ابراز داشت: این تعداد در سالجاری در دوره تربیت مدرس نیز در ۵ گرایش ادبیات عرب، فقه و اصول، فلسفه، کلام، تفسیر و علوم قرآنی و مطالعات زنان را میآموزند.
زندیه بیان داشت: مدرسه عملیه معصومیه از نظر علمی و اخلاقی رشد خوبی داشته و در سه بعد آموزش و پژوهش و فرهنگی نیز در حال تدارک برنامه است.
وی افزود: چشم اندازی در هر سه محور برای مدرسه تبیین شده و برنامههایی طراحی شده که با همکاری اساتید به ثمر میرسد.
مدیر مدرسه علمیه معصومیه خواهران در ادامه سخنان خود با تاکید بر توجه ویژه به مسائل اخلاقی تصریح داشت: اگر پژوهشگران تنها به فکر رشد علمی خود باشند و از رشد اخلاقی غافل بمانند امری بسیار خطرناک است بنابراین لازم است به مناسبتهای مختلف در کلاسها تذکرات اخلاقی داده شده و عنایت ویژه به مسائل اخلاقی و فرهنگی شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی این مدرسه اظهارداشت: این مدرسه دارای ظرفیف بالایی بوده وپژوهشگران آن در المپیادها و پایان نامهها و جشنواره خوارزمی مطرح و برتر شناخته شدهاند.
حجت الاسلام زندیه در پایان ابراز داشت: امیدواریم که خواهران و پژوهشگران این مدرسه با جدیت تمام از فرصتهای ایجاد شده بهره لازم را برده وشاهد ارائه اندیشمند، نویسنده، مبلغ و دانشمندانی در این عرصه به جامعه باشیم.
یادآورمیشود: در پایان این مراسم کمیسیونهایی با حضور مدیران گروه فلسفه و کلام و فقه و اصول و عمومی و تاریخ تشکیل ودر خصوص برنامههای آموزشی واهداف وچشم اندازه آینده به بحث وتبادل نظر پرداختند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرمدرسه علمیه معصومیه قم گفت: هم اکنون بیش از ۷۰۰ خواهر طلبه در مدرسه علمیه معصومیه در گرایشهای مختلف مشغول به تحصیل هستند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام مهدی زندیه قبل از ظهر یک شنبه در نشست اساتید مدرسه علمیه معصومیه که در سالن جلسات دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد، با بیان اینکه در مجموع در این مدرسه بیش از ۷۰۰ نفر در گرایشهای مختلف در حال تحصیل هستند گفت: طلاب و دانش پژوهان مدرسه علمیه معصومیه خواهران به لحاظ اخلاقی و علمی در سطح بسیار بالایی قرار دارند.
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