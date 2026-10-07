به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در ابلاغیه‌ای به معاونان بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، برنامه‌ها و شیوه‌نامه اجرایی هفته ملی کودک ۱۴۰۵ ویژه گروه سنی زیر ۶ سال را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: هفته ملی کودک امسال از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه با شعار «کودک سالم، شادی امروز، آینده فردا» و هم‌راستا با برنامه‌های سایر سازمان‌های مرتبط برگزار می‌شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های درون‌بخشی و برون‌بخشی، خواستار اجرای مداخلات پیشگیرانه و آموزشی در محورهای سلامت و ایمنی کودکان، به‌ویژه پایش رشد و تکامل آنان شده است.

مادر سالم؛ کودک سالم

بر اساس روزشمار هفته ملی کودک، ۱۵ مهرماه با عنوان «مادر سالم؛ کودک سالم» نام‌گذاری شده است. توجه به آسیب‌های تک‌فرزندی، ارائه مراقبت باکیفیت دوران پیش از بارداری و بارداری سالم و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تولد و زندگی سالم کودک از محورهای این روز است.

تغذیه سالم و حمایت از تغذیه با شیر مادر

۱۶ مهرماه با عنوان «تغذیه سالم و حمایت از تغذیه با شیر مادر» به اهمیت آغاز شیردهی بلافاصله پس از تولد و در ساعت نخست تولد، تغذیه انحصاری با شیر مادر در ۶ ماه نخست زندگی و تداوم تغذیه با شیر مادر تا دو سالگی اختصاص دارد. گفتگو و مشاوره با مادران درباره تغذیه سالم متناسب با سن کودک نیز از دیگر برنامه‌های این روز است.

محیط سالم؛ کودک سالم

۱۷ مهرماه با عنوان «محیط سالم؛ کودک سالم» بر ایمنی و سلامت محیط زندگی کودک، پیشگیری از حوادث و آسیب‌ها، هوای پاک، آب سالم و ایجاد محیطی امن و غنی برای رشد و تکامل کودک تمرکز دارد. مرور چک‌لیست مربوط به این محور و انتخاب اقدام اصلاحی قابل انجام نیز در برنامه این روز پیش‌بینی شده است.

مادر سالم؛ خانواده حمایتگر؛ کودک شاد

۱۸ مهرماه با عنوان «مادر سالم؛ خانواده حمایتگر؛ کودک شاد» به سلامت جسم و روان مادر در دوران بارداری و پس از زایمان، حمایت پدر و سایر اعضای خانواده، ترویج تعامل والد و کودک، دلبستگی ایمن و مراقبت مسئولانه و پاسخگو اختصاص یافته است.

بازی با کودک؛ زمینه‌ساز رشد و تکامل

۱۹ مهرماه با عنوان «بازی با کودک؛ زمینه‌ساز رشد و تکامل» نام‌گذاری شده و بر تشویق خانواده‌ها به تعامل و بازی با کودک، انجام فعالیت‌های بازی‌محور با تمرکز بر بازی‌های حرکتی متناسب با سن کودک و کاهش مواجهه کودکان با صفحه‌نمایش تأکید دارد.

حمایت از حقوق کودک؛ حق هر کودک برای زندگی و رشد و تکامل

۲۰ مهرماه با عنوان «حمایت از حقوق کودک؛ حق هر کودک برای زندگی و رشد و تکامل» به موضوع عدالت در دسترسی مادر و کودک به مراقبت‌های سلامت اختصاص دارد. شناسایی زودهنگام، ارجاع و مداخله به‌هنگام برای حفظ و ارتقای سلامت کودکان دارای نیازهای ویژه نیز از محورهای مورد تأکید در این روز است.

خانواده و جامعه حامی کودک

۲۱ مهرماه و آخرین روز این هفته با عنوان «خانواده و جامعه حامی کودک» نام‌گذاری شده است. توسعه مراکز و جوامع دوستدار کودک، برپایی میز خدمت، انتشار پیام‌های بهداشتی، نظرسنجی و دریافت بازخورد و اطلاع‌رسانی درباره خدمات محلی از جمله فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده برای این روز است.

بر اساس ابلاغ معاون بهداشت وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی موظف شده‌اند با استفاده از ظرفیت بخش‌های مختلف، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده هفته ملی کودک را اجرا و گزارش نهایی اقدامات انجام‌شده را تا ۱۰ آبان‌ به مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشت ارسال کنند.