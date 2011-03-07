محسن قاسمی پس از پیروزی در برابر امره کوش از کشور ترکیه در رقابت‌های پایانی سی و یکمین دوره رقابت‌های بین المللی جام یادگار امام‌(ره) که شامگاه یکشنبه در ورزشگاه حیدریان قم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: تیم‌های مدعی و خوبی در این دور از مسابقات بین المللی کشتی فرنگی حضور داشتند و رقابت بسیار سنگینی برای کسب عنوان قهرمانی در بین کشتی گیران وجود داشت.



وی با اشاره به اینکه سطح مسابقات این دور از رقابت‌ها بسیار بالا بود اضافه کرد: با تلاش و کوشش شبانه روزی سرانجام توانستم با کمک خانواده و مربیانم این عنوان قهرمانی را کسب کنم.



عضو تیم ملی جوانان اظهار داشت: سخت‌ترین حریف من از ترکیه بود که توانستم وی را شکست دهم و به مقام نخست وزن 74 کیلوگرم دست یابم.



قاسمی در خصوص بهترین تیم شرکت کننده در این دور از رقابت‌ها بیان داشت: تیم‌های روسیه و ترک از بهترین و سر سخت‌ترین تیم‌ها و کشتی گیران این دور از رقابت‌ها بودند.



وی گفت: در سال گذشته نیز در این مسابقات شرکت کرده بودم که در یک وزن پایین‌تر یعنی 66 کیلوگرم توانستم مقام دوم را کسب کنم.



شایان ذکر است محسن قاسمی اهل بروجرد دارای مدال طلای جوانان آسیا، دو مدال نقره آسیای نوجوانان و جوانان جهان است.

قاسمی در برابر امره کوش از ترکیه در وقت اول با نتیجه دو بر صفر و در وقت دوم با اقتدار توانست حریف خود را هشت بر صفر شکست دهد و به مقام قهرمانی برسد.



همچنین امره کوش از ترکیه مقام دوم و هادی علیزاده و مسعود رشیدیان از ایران به صورت مشترک مقام سوم وزن 74 کیلوگرم را کسب کردند.

