حکومت دیکتاتوری عربستان دیگر نمی تواند مردم را با پول آرام نگه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "فواد ابراهیم" از مهمترین رهبران مخالف آل سعود عربستان که در حال حاضر در تبعید به سر می برد، در گفتگو با نشریه فوکوس در پاسخ به این پرسش که آیا عربستان سعودی نیز کشور بعدی عربی خواهد بود که انقلاب مردمی علیه حکومت در آن شکل خواهد گرفت، اظهار داشت : هنوز که شرایط ظاهرا آرام است . اما مردم عربستان کاملا خشمگین هستند؛ آنها خواهان اصلاحات واقعی هستند، اما خانواده سلطنتی در عربستان تا به حال هیچ قدم مهمی در این مسیر بر نداشته است.

وی درباره بسته اقتصادی 35 میلیارد دلاری که ملک عبدالله حدود دو هفته پیش برای کمک به اقتصاد کشور در نظر گرفته بود، گفت : ما آن را به عنوان رشوه دادن به ملت ارزیابی می کنیم. این همان سیاست قدیمی است، اما ملت عربستان دیگر اجازه نمی دهند که از طرف حکومت دیکتاتوری خود فریب بخورند؛ آنها اصلاحات واقعی می خواهند.

وی افزود: 52 درصد جمعیت عربستان زیر 25 سال دارند. حالا دیگر حکومت سلطنتی و دیکتاتوری در عربستان نمی تواند مردم را با پول آرام نگه دارد و چنین سیاستی دیگر جواب نمی دهد چرا که ما دیده ایم در دیگر کشورهای عربی چه اتفاقاتی رخ داده است. انقلاب تونس و مصر همچنین در عربستان سعودی نیز تاثیر گذاشته و وضعیت سابق را تغییر داده است.

این رهبر مخالف آل سعود در ادامه خاطر نشان کرد: ما انتخابات آزاد، شفافیت تصمیم گیریهای سیاسی، آزادی و دموکراسی در کشورمان را خواستاریم. بسیاری از مردم در کشور ما راه حل اساسی یعنی سقوط خاندان سلطنتی را می خواهند.

وی درباره برگزاری روز خشم که قرار است جمعه آینده در عربستان برگزار شود، اظهار داشت : من امیدوارم در این روز مردم زیادی به خیابانها بیایند.

فواد ابراهیم در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت : حدود چهل و دو درصد جمعیت بین 21 تا 24 سال در کشور ما بیکار هستند.

