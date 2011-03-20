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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۹

شماره جدید فصلنامه "قلم" در گرجستان منتشر شد

شماره جدید فصلنامه "قلم" در گرجستان منتشر شد

هشتمین شماره از فصلنامه فرهنگی و ادبی "قلم" با موضوع روابط فرهنگی دو کشور ایران و گرجستان به دو زبان گرجی و فارسی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در این نشریه 72 صفحه‌ای ، مقالات و مطالبی جالب و خواندنی از قبیل مرحله جدید روابط ایران و گرجستان (شامل لغو روادید ، افتتاح سرکنسولگری ایران در باتومی و برقراری پرواز مستقیم) ، سکه های ایرانی در گرجستان ، تئاتر عروسکی ایران در جشنواره بین المللی تفلیس منتشر شده است.

از دیگر مطالب این نشریه می‌توان به  کنگره بین‌المللی شمس تبریزی، معرفی یکی از ایرانشناسان برجسته گرجی، مصاحبه با استاد دانشگاه ایلیا و دانش آموزان فراگیر زبان فارسی در مدارس، حضرت مسیح و مریم عذرا در شعر فارسی، نمونه‌هایی از کتیبه‌های هخامنشی، معرفی یکی از شهرهای ایران (تهران)، معرفی یکی از غذاهای ملی ایرانی، اخبار فرهنگی هنری ، معرفی یکی از شعرای معاصر ایرانی (استاد شهریار) ، میراث باستانی ایران در گرجستان و مقاله پروفسور جمشید گیوناشویلی با عنوان "ایران اسلامی کشوری ابرقدرت در منطقه" اشاره کرد.

 فصلنامه قلم که به صورت سه ماهه و در راستای اجرایی نمودن مفاد برنامه مبادلات فرهنگی منتشر می‌گردد ، برای مراکز فرهنگی و دانشگاهی ، کتابخانه و آرشیو ملی ، اتاق های ایران ، مراکز ایران شناسی و علاقه مندان به توسعه روابط فرهنگی دو کشور ارسال و توزیع می شود.

کد مطلب 1270079

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