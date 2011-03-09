به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود قربان ‌زاده ظهر چهارشنبه در بازدید از مراکز عرضه ماهی استان با اشاره به 350 مورد بازدید کارشناسان دامپزشکی از مزارع پرورش ماهی در سال جاری اظهار داشت: در حال حاضر بیماری واگیرداری از این مزارع گزارش نشده است.

وی تصریح کرد: طی مدت یاد شده 222 مورد نمونه ‌گیری از خوراک، آب و ماهیان توسط کارشناسان دامپزشکی از مزارع پرورش آبزیان انجام شده است.

معاون فنی دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: بیش از 540 مورد آزمایش بر روی نمونه‌ های ارسالی در آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی برای تشخیص بیماری‌های قارچی، میکروبی و انگلی صورت گرفته است.

قربان ‌زاده بیان داشت: تعداد 209 واحد پرورش آبزیان در استان وجود دارد که در حال حاضر 115 واحد اعم از مزارع پرورش ماهیان سردآبی، گرمابی و زینتی در استان فعال هستند.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام نوروز از بازدیدهای دوره‌ای اکیپ‌های سیار دامپزشکی از مراکز عرضه ماهیان زینتی خبر داد و یادآور شد: این مراکز با نظارت و کنترل دامپزشکی فعالیت می ‌کنند.

معاون فنی دامپزشکی خراسان جنوبی از شهروندان خواست به منظور حفظ سلامت خود و خانواده توصیه ‌های دامپزشکی را جدی گرفته و از خرید لاک ‌پشت گوش قرمز جدا خودداری کنند.

قربان‌ زاده تصریح کرد: لاک‌پشت گوش قرمز می ‌تواند ناقل میکروب سالمونلا به انسان شود که ورود این میکروب به بدن انسان سبب عوارض گوارش می‌ شود.

وی افزود: شهروندان هنگام دست زدن به ماهی با رعایت نکات بهداشتی از دستکش استفاده کنند.