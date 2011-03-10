دوره آموزشی توانمند سازی برای مددکاران بهزیستی لرستان برگزار شد

فتانه زاهد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این دوره اموزشی با حضور ۵۵ نفر از مددکاران و کارشناسان مراکز دولتی و غیر دولتی اعم از کلینیکهای مددکاری، موسسات خیریه و مجتمع های خدمات بهزیستی برگزار شد.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان در این دوره آموزشی در خصوص مفاهیم خانواده، چرخه زندگی و مراحل تکوین و تحول خانواده، کارکردهای خانواده، خانواده سالم، توانمند سازی زوجین، مهارتهای ارتباطی، فرزند پروری موثر و موفق، شیوه های انضباطی و … آموزشهای لازم را فرا گرفتند.

کارشناس مسئول دفتر زنان و خانواده بهزیستی لرستان یادآور شد: با توجه به سیاست های جدید سازمان بهزیستی مبنی بر توانمند سازی حداقل ۱۰ درصد از خانواده های تحت پوشش در سال لازم است مددکاران با شیوه های توانمند سازی به منظور هدایت خدمت گیرندگان آشنا شوند.