  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

زاهد خبر داد:

دوره آموزشی توانمند سازی برای مددکاران بهزیستی لرستان برگزار شد

دوره آموزشی توانمند سازی برای مددکاران بهزیستی لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول دفتر زنان و خانواده بهزیستی لرستان گفت: دوره اموزشی توانمند سازی خانواده محور برای کلیه مددکاران برگزار شد

فتانه زاهد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این دوره اموزشی با حضور ۵۵ نفر از مددکاران و کارشناسان مراکز دولتی و غیر دولتی اعم از کلینیکهای مددکاری، موسسات خیریه و مجتمع های خدمات بهزیستی برگزار شد.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان در این دوره آموزشی در خصوص مفاهیم خانواده، چرخه زندگی و مراحل تکوین و تحول خانواده، کارکردهای خانواده، خانواده سالم، توانمند سازی زوجین، مهارتهای ارتباطی، فرزند پروری موثر و موفق، شیوه های انضباطی و … آموزشهای لازم را فرا گرفتند.

کارشناس مسئول دفتر زنان و خانواده بهزیستی لرستان یادآور شد: با توجه به سیاست های جدید سازمان بهزیستی مبنی بر توانمند سازی حداقل ۱۰ درصد از خانواده های تحت پوشش در سال لازم است مددکاران با شیوه های توانمند سازی به منظور هدایت خدمت گیرندگان آشنا شوند.

کد مطلب 1271132

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها