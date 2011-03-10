آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا به بی تاثیر بودن تحریم ایران اذعان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، در بیانیه "رونالد برگس" که قرار است فردا جمعه در کمیته نیروهای مسلح سنا قرائت شود، آمده است: تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته ای ایران باعث متوقف شدن برنامه غنی سازی اورانیوم این کشور نشده است.

رونالد برگس در ادامه اذعان کرده است: تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته ای ایران عملیات رآکتور هسته ای آب سنگین اراک یا نصب سانتریفیوژهای بیشتر در تاسیسات نطنز را که می تواند برای غنی سازی اورانیوم مورد نیاز باشد، آهسته نکرده است.

وی در ادامه ادعا کرده که ایران حدود 9 هزار سانتریفوژ را در تاسیسات نطنز نصب کرده و بیش از آنچه را که برای غنی سازی اورانیوم 3.5 درصدی نیاز است، اورانیوم انباشت کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که برگس قرار است فردا جمعه مقابل کمیته نیروهای مسلح سنا حاضر شود و بیانیه ای 34 صفحه ای را درباره تهدیدات جهانی که آمریکا با آن مواجه است، ارائه دهد.