لزوم تدوین سند راهبردی همکاری وزارت خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه در دولت دهم صبح امروز پنجشنبه 19 اسفندماه با حضور در محل حسینیه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در همایش "میثاق سفیران فرهنگی؛ هماندیشی نمایندگان فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی ایران" به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی در این هماندیشی با اشاره به اینکه نماد دیپلماسی کلاسیک را میتوان وزارت امور خارجه دانست، گفت: در ابتدای پذیرش ماموریتم در وزارت خارجه یکی از اولویتهای خود را دیپلماسی عمومی قرار دادم. همانطور که میدانید دیپلماسی ابعاد مختلف دارد که دیپلماسی فرهنگی یکی از بعدهای مهم آن است و هیچ سیاستی در عرصه بینالملل پیش نمیرود مگر اینکه در کنار آن دیپلماسی فرهنگی قوی برقرار باشد.
وی ادامه داد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی متولی دیپلماسی فرهنگی است که وظیفه مهمی بر دوش دارد. ما اگر بخواهیم در عرصه بینالملل منافع ملی و منویات سیاسی خود را پیش ببریم چارهای نداریم که از همه منابع ارزشمند فرهنگی بهره ببریم به همین دلیل همکاری وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات باید عمیق و معنادار باشد.
صالحی با اشاره به اینکه این دو نهاد مکمل یکدیگر هستند از آنها به دو بال برای پرواز تعبیر کرد که بدون هر یک از آنها اوج گرفتن میسر نخواهد شد. وی همچنین تاکید کرد که در وزارت امور خارجه هر چه توان وجود دارد در اختیار سازمان قرار می گیرد و به طور متقابل این انتظار هست که تواناییهای سازمان در اختیار وزارتخانه باشد.
وزیر امور خارجه دولت دهم در بخش دیگر صحبتهایش تحولات اخیر منطقه را بیداری اسلامی نام برد و توضیح داد: زمینه ساز این حرکتها انقلاب اسلامی و تلاش سفیران فرهنگی ایران در طول سال ها در کشورهای مختلف بوده است که این امر ضرورت کار مضاعف را میطلبد و حال که این فرصتها ایجاد شده نباید از آنها غفلت کد.
وی افزود: بخش اعظمی از این اتفاقات توسط جوانان دیگر کشورها رخ داده که حال آنها نیاز به الگو و خوراک فکری دارند و ما باید الگوی اسلامی- ایرانی را به درستی به آنها نشان دهیم. ما دراین مسیر نیاز به استفاده از نیروهای قبلی و همچنین تربیت نیروی جدید داریم تا مسیر انتشار فرهنگ اسلامی - ایرانی هموار شود.
این مقام سیاسی تاکید کرد: البته ما نمی خواهیم همه رنگ ما را بگیرند اما میخواهیم همه در بستر فرهنگ اسلامی حرکت کنیم. نباید فعالیتهای ما شبهه دخالت در امور دیگر کشورها را ایجاد کند به همین دلیل کار فرهنگی در این زمینه ظرافت بسیاری میطلبد. ما باید به دنبال شیوههای جدید فرهنگی برای ابلاغ پیام باشیم. ابزارهای مدرن ارتباطی بسیار پیچیده هستند و اگر ما پیام درست را به شیوه غلط منتقل کنیم قطعا به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید و حتی محتوا را هم دچار مشکل میکنیم.
صالحی گردهمایی سفیران فرهنگی پیشین سازمان فرهنگ و ارتباطات را امری شایسته دانست و عنوان کرد: در حاشیه این هماندیشی قرار است چند کارگروه برای تدوین سند و تاریخ شفاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تشکیل شود که من میخواهم دوستان برای تدوین سند راهبردی همکاری مشترک وزارت امور خارجه و سازمان نیز اقدام کنند.
وی در پایان سخنانش بیان کرد: حال که حرکت مردمی در کشورهای مسلمان ایجاد شده باید به دنبال شیوههایی باشیم که این حرکتها رو به سردی نگراید و نباید فقط در قالب سیاسی حرف زد گرچه شیوههای دیپلماسی سنتی آسانتر مینماید ولی بحث فرهنگی تاثیرگذارتر است و لازم است شیوههای برخورد با این شرایط از بین تجربه های سفیران فرهنگی استخراج شود.
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