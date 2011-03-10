جنایت عبدالله صالح علیه مردم/ استفاده از "گاز عصبی"

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی نوشت: پزشکان هم اکنون بر این باورند که رژیم "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن استفاده از گلوله های مشقی علیه معترضین را رها کرده و برای سرکوب تظاهرات ضد دولتی از "گازهای عصبی" استفاده می کند.

پزشکان تایید کردند که رژیم دیکتاتوری یمن از گازهای اشک آور برای سرکوب تظاهرات مردم استفاده نمی کند بلکه با استفاده از گازهای عصبی دستگاه عصبی مرکزی معترضین را فلج می کند که استفاده از این گازها مطابق با قوانین بین المللی نیست.

در همین حال "محمد الشیخ" یکی از پزشکان یمنی اعلام کرد که برخی از قربانیان جنایات رژیم علی عبدالله صالح هم اکنون از پوشک بچه استفاده می کنند زیرا سیستم عصبی آنها دچار اختلال شده و کنترل خود را از دست داده اند.

وی افزود: پیش از این هرگز ندیده ام که گاز اشک آور چنین علایمی را داشته باشد. در جنگ داخلی یمن در دهه 1960 در پی استفاده از سلاح های شیمیایی علیه مردم شاهد چنین نشانه هایی نیز بودیم اما بعد این حملات هم اکنون بسیار محدودتر است.

آنتی وار در ادامه این گزارش نوشت: دقیقا آنچه را که رژیم علی عبدالله صالح علیه مردم استفاده می کند، مشخص نیست اما به نظر می رسد که نتایج مخربی را بر دستگاه عصبی معترضین دارد، این درحالیست که هر روز بر شمار معترضین افزوده می شود و درخواست ها برای برکناری علی عبدالله صالح از قدرت بیشتر می شود.

تظاهرات ضد دولتی در حالی برگزار می شود که رئیس جمهور یمن در تلاش برای جلوگیری از سقوط رژیم خود از تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر اصل تفکیک قوا و تشکیل نظام پارلمانی خبر داده است.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: نیروهای امنیتی یمن باید امنیت تظاهرات کنندگان را تامین کنند. اظهارات علی عبدالله صالح در حالی مطرح می شود که در آخرین تظاهرات شهروندان یمنی دستکم 102 نفر کشته و زخمی شدند.