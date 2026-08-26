به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح اظهار کرد: احداث این مدرسه با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم کردن فضای مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان شهرستان دیلم اجرا می‌شود.

فرماندار دیلم ادامه داد: مدت زمان پیش‌بینی شده برای اجرای این پروژه سه تا پنج سال است و امیدواریم با اجرای آن، بخشی از نیازهای شهرستان در حوزه فضاهای آموزشی برطرف شود.

این آیین با حضور باباحسنی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی فرماندار، اکبری دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت، بهبهانی مدیر و کارکنان آموزش و پرورش دیلم و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.