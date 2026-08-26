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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه آیت‌الله کاشانی دیلم آغاز شد

عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه آیت‌الله کاشانی دیلم آغاز شد

بوشهر- فرماندار دیلم گفت: همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی و کلنگ‌زنی مدرسه ۱۲ کلاسه آیت‌الله کاشانی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان در این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح اظهار کرد: احداث این مدرسه با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم کردن فضای مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان شهرستان دیلم اجرا می‌شود.

فرماندار دیلم ادامه داد: مدت زمان پیش‌بینی شده برای اجرای این پروژه سه تا پنج سال است و امیدواریم با اجرای آن، بخشی از نیازهای شهرستان در حوزه فضاهای آموزشی برطرف شود.

عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه آیت‌الله کاشانی دیلم آغاز شد

این آیین با حضور باباحسنی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی فرماندار، اکبری دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت، بهبهانی مدیر و کارکنان آموزش و پرورش دیلم و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

کد مطلب 6929097

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