مهرانگیز: مطالبات مردم عسلویه پییگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وحدت و در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت ارتباط مستمر مسئولان قضایی با علما و بزرگان اهل سنت و تشیع، شنیدن مسائل و دغدغه‌های آنان و پیگیری مشکلات مردم در چارچوب قانون، نشست مشترک رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با ائمه جمعه اهل سنت شهرستان عسلویه برگزار شد.

مهدی مهرانگیز چهارشنبه شب در این نشست با اشاره به تأکیدات و دستور ریاست محترم قوه قضائیه اظهار کرد: از جمله تأکیدات ریاست قوه قضائیه، ارتباط و گفت‌وگو با علما، چه علمای اهل سنت و چه علمای اهل تشیع، شنیدن مسائل و دغدغه‌های آنان و ورود دستگاه قضایی برای پیگیری مشکلات و مطالبات مردم در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی است.

وی افزود: دیدار با علما و ائمه جمعه این فرصت را فراهم می‌کند تا مسائل و مشکلات مردم به‌صورت مستقیم مطرح و برای پیگیری و رفع آن‌ها از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر اینکه مطالبات مردم باید با جدیت و در چارچوب قانون دنبال شود، گفت: دستگاه قضایی استان در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود، موضوعات مرتبط با حقوق عمومی و مطالبات قانونی مردم را پیگیری می‌کند و در این مسیر، همکاری دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های صنعتی، مسئولان محلی، علما و نمایندگان مردم اهمیت زیادی دارد.



مهرانگیز نیز با اشاره به اهمیت موضوع اسناد مالکیت، بر استمرار پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف موارد باقی‌مانده و تسریع در رفع مشکلات مردم در این زمینه تأکید کرد.

اشتغال؛ حق جوانان بومی عسلویه



رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه با تأکید ویژه بر موضوع اشتغال جوانان بومی اظهار کرد: اشتغال، یکی از حقوق مهم مردم بومی منطقه است و در عسلویه باید ظرفیت جوانان و نیروهای بومی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.



وی تأکید کرد: مردم و فرزندان این منطقه باید در فرصت‌های شغلی ایجادشده در عسلویه در اولویت قرار داشته باشند و موضوع اشتغال نیروهای بومی باید با جدیت از سوی دستگاه‌های مسئول و مجموعه‌های صنعتی پیگیری شود.



پیگیری اشتغال ۳۰۰ نیروی بومی



مهرانگیز در ادامه با اشاره به تعهد و قول داده‌شده برای اشتغال ۳۰۰ نفر از نیروهای بومی، به دادستان شهرستان عسلویه دستور داد موضوع میزان تحقق این تعهد را به‌صورت دقیق بررسی و پیگیری کند.



رئیس کل دادگستری استان بوشهر بر ضرورت صیانت از حقوق نیروهای بومی تأکید کرد و خواستار پیگیری قانونی موضوع اشتغال جوانان منطقه از سوی دادستان شهرستان عسلویه شد.



تأکید بر تعیین تکلیف عوارض آلایندگی و مسئولیت‌های اجتماعی صنایع



در بخش دیگری از این نشست، موضوع عوارض آلایندگی و ضرورت تعیین تکلیف وضعیت واریز آن مورد بحث قرار گرفت.



مهرانگیز با اشاره به اهمیت حقوق عمومی مردم منطقه، بر پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی و بررسی وضعیت واریز عوارض آلایندگی تأکید کرد.

همچنین موضوع مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و نحوه ایفای تعهدات صنایع در قبال جامعه محلی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت توجه جدی‌تر به حقوق مردم منطقه و ایفای مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی صنایع تأکید شد.

قدردانی رئیس کل دادگستری استان بوشهر از همراهی مردم و علمای اهل سنت

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود از حضور، همراهی و حمایت مردم اهل سنت منطقه و ائمه جمعه و جماعات قدردانی کرد.

مهرانگیز با اشاره به حضور و همراهی مردم و علمای اهل سنت در جنگ دوم و جنگ سوم، همچنین حضور آنان در مراسم تشییع رهبر شهید و بیعت با مقام معظم رهبری و حمایت‌های آنان از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، از این همراهی و همدلی تقدیر کرد.

وی با اشاره به اهمیت وحدت و انسجام مردم استان بوشهر اظهار کرد: همراهی و همدلی مردم و علما، به‌ویژه در شرایط حساس، سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ امنیت، آرامش و انسجام اجتماعی در استان است.

رضایت علما از عملکرد دادگستری استان بوشهر



مهرانگیز همچنین با اشاره به مطالب مطرح‌شده در این نشست، ابراز خرسندی کرد که علما و ائمه جمعه اهل سنت از عملکرد دادگستری استان بوشهر رضایت دارند و گفت: این رضایت، مسئولیت مجموعه قضایی استان را برای ادامه مسیر خدمت‌رسانی، شنیدن مطالبات مردم و پیگیری قانونی مشکلات آنان سنگین‌تر می‌کند.



وی بر استمرار ارتباط با علما، ائمه جمعه و جامعه محلی تأکید کرد و گفت‌وگو و تعامل مستمر را از ظرفیت‌های مؤثر برای شناسایی مسائل و پیگیری مطالبات مردم دانست.

تقدیر علمای اهل سنت عسلویه از دادگستری استان بوشهر بابت صدور اسناد پس از ۳۴ سال



ائمه جمعه و علمای اهل سنت شهرستان عسلویه در این نشست ضمن بیان مطالبات و دغدغه‌های مردم، از اقدامات دادگستری استان بوشهر در زمینه صدور اسناد مالکیت تقدیر و تشکر کردند.

علمای اهل سنت عسلویه با اشاره به صدور اسناد مالکیت اصلی و اسناد مربوط به روستاهای منطقه پس از ۳۴ سال، این اقدام را گامی مهم در حل یکی از مطالبات دیرینه مردم عنوان کرده و از رئیس کل دادگستری استان بوشهر و مجموعه دستگاه قضایی استان بابت پیگیری و انجام این موضوع قدردانی کردند.

وحدت؛ پشتوانه امنیت و توسعه منطقه



بخشدار چاه مبارک در این نشست ضمن تبریک هفته وحدت و هفته دولت، از همراهی ائمه جمعه و نقش علما در تقویت وحدت و همدلی در منطقه قدردانی کرد.

وی وحدت و انسجام اجتماعی را از ارکان مهم تحقق امنیت مردم‌پایه، آرامش اجتماعی و توسعه و پیشرفت منطقه دانست و گزارشی از اقدامات انجام‌شده از سوی دولت در سطح شهرستان عسلویه و بخش چاه مبارک ارائه کرد.

این نشست که با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر، دادستان شهرستان عسلویه، بخشدار چاه مبارک و رئیس مرکز اسلامی استان در سالن جلسات بخشداری چاه مبارک برگزار شد، مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های مردم منطقه در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.



اشتغال جوانان بومی، صدور اسناد مالکیت، مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، عوارض آلایندگی، مسائل معیشتی و اجتماعی و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای بومی در فرصت‌های شغلی منطقه از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

این نشست در راستای تأکیدات ریاست قوه قضائیه بر ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با علما و بزرگان اهل سنت و تشیع، همزمان با هفته وحدت و با هدف شنیدن مطالبات مردم، تقویت وحدت و همدلی، پیگیری حقوق قانونی شهروندان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل مسائل و مشکلات منطقه برگزار شد.