به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان عصر چهارشنبه در این آیین اظهار کرد: با توجه به ثقل جمعیتی منطقه گورکات، تردد قابل توجه مردم و حجم بالای ترافیک در این مسیر، کمبود عرض محور در طول سال موجب بروز تصادفات و حوادث ناگوار میشد که ضرورت بهسازی و تعریض این مسیر را دوچندان کرده بود.
مسلم سلیمانی افزود: با توجه به این ضرورت، در سال گذشته اعتبار لازم برای اجرای این پروژه اختصاص یافت و امروز شاهد بهرهبرداری از آن هستیم؛ اقدامی که میتواند نقش مؤثری در ارتقای ایمنی، روانسازی تردد و بهبود وضعیت ارتباطی منطقه داشته باشد.
فرماندار تنگستان بیان کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۹۳,۳۵۱ میلیون ریال و به طول ۴.۵ کیلومتر اجرا شده و از پروژههای مهم حوزه راه شهرستان به شمار میرود.
سلیمانی در پایان از تلاش مجموعه راهداری و دستگاههای اجرایی مرتبط در اجرای این پروژه قدردانی کرد و گفت: توسعه و ارتقای زیرساختهای ارتباطی از برنامههای مهم شهرستان برای بهبود خدماترسانی و افزایش رضایتمندی مردم است.
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