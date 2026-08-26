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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

پروژه بهسازی و تعریض سه‌راهی خیراندیش ـ گورکات به بهره‌برداری رسید

پروژه بهسازی و تعریض سه‌راهی خیراندیش ـ گورکات به بهره‌برداری رسید

بوشهر-در سومین روز از هفته دولت، آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه بهسازی و تعریض سه‌راهی خیراندیش ـ گورکات با حضور فرماندار تنگستان و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان عصر چهارشنبه در این آیین اظهار کرد: با توجه به ثقل جمعیتی منطقه گورکات، تردد قابل توجه مردم و حجم بالای ترافیک در این مسیر، کمبود عرض محور در طول سال موجب بروز تصادفات و حوادث ناگوار می‌شد که ضرورت بهسازی و تعریض این مسیر را دوچندان کرده بود.

مسلم سلیمانی افزود: با توجه به این ضرورت، در سال گذشته اعتبار لازم برای اجرای این پروژه اختصاص یافت و امروز شاهد بهره‌برداری از آن هستیم؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای ایمنی، روان‌سازی تردد و بهبود وضعیت ارتباطی منطقه داشته باشد.

فرماندار تنگستان بیان کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۹۳,۳۵۱ میلیون ریال و به طول ۴.۵ کیلومتر اجرا شده و از پروژه‌های مهم حوزه راه شهرستان به شمار می‌رود.

سلیمانی در پایان از تلاش مجموعه راهداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در اجرای این پروژه قدردانی کرد و گفت: توسعه و ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی از برنامه‌های مهم شهرستان برای بهبود خدمات‌رسانی و افزایش رضایتمندی مردم است.

کد مطلب 6929054

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