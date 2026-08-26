۲ دستگاه «ون» به ناوگان آموزش و پرورش شهرستان دیلم افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر چهارشنبه در حاشیه این مراسم اظهار کرد: تأمین این خودروها در راستای تقویت ناوگان حمل‌ونقل آموزش و پرورش و ارتقای خدمات‌رسانی به دانش‌آموزان و مجموعه آموزشی شهرستان انجام شده است.

وی افزود: این دو دستگاه «ون» با پیگیری مجموعه فرمانداری، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر و از سوی یک خیر نیکوکار به آموزش و پرورش شهرستان دیلم اهدا شده است.

فرماندار دیلم با قدردانی از مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی گفت: استفاده از ظرفیت خیرین در کنار حمایت و پیگیری دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مهمی در رفع نیازهای آموزش و پرورش و بهبود امکانات مورد نیاز دانش‌آموزان داشته باشد.

آیین بهره‌برداری از این دو دستگاه ون با حضور باباحسنی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی فرماندار، اکبری دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت، مدیر و کارکنان آموزش و پرورش دیلم و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.