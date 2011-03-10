بیماری قلبی در بیماران کلیوی 30 برابر افراد عادی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، دکتر عزت الله عبدی ظهر پنج شنبه در همایش کلیه سالم، قلب سالم که در سالن همایش های بین المللی روزبه در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان برگزار شد، به شعار روز جهانی کلیه در سال جاری اشاره کرد و افزود: "با حفاظت از کلیه ها از قلب خود مراقبت کنید" شعار روز جهانی کلیه است که این همایش نیز در راستای همین موضوع برگزار شده است.

اظهار داشت: حقیقت این است که ما فقط نوک یک کوه یخی عظیم را می بینیم که همان بیماران کلیه هستند در حالیکه کوه یخ همان عموم مردم هستند که باید نسبت به شناسایی و غربالگری آنها در زمینه وجود بیماری های کلیوی اقدام شود.

بیماران دیابتی، فشارخونی و با سابقه فامیلی بیماری های کلیه را از جمله افراد مستعد بیماری های کلیه عنوان کرد و افزود: باید این موضوع و عوامل به وجود آورنده بیماری های کلیه برای عموم مردم اطلاع رسانی شود و مردم اطلاعات کافی را در این زمینه داشته باشند.

هزینه های پیشگیری از بیماری های کلیه را در برابر هزینه های درمان آن بسیار اندک دانست و افزود: با توجه به این موضوع، هر چه پیشگیری بیشتری صورت بگیرد شاهد کاهش فراوان هزینه های درمانی برای حکومت ها خواهیم بود.

بر لزوم حفاظت از کلیه ها و پیشگیری از بیماری های کلیوی تأکید کرد و یادآور شد: بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت تا 15 سال آینده 480 میلیون نفر دچار دیابت و 600 میلیون نفر بیمار با فشارخون بالا وجود خواهد داشت که با پیشگیری از بروز آن و یا حداقل ایجاد تأخیر پنج ساله، از صرف بودجه بسیار زیاد توسط دولت ها جلوگیری می شود.

وجود هر یک از علائم سختی در ادرار کردن یا قطع و وصل شدن آن، ادرار در خواب شبانه بیش از یک بار، سابقه بیماری کلیوی در نزدیکان، تغییر رنگ ادرار به رنگ چای و یا قرمز، سوزش و تکرر ادرار، درد کمر و یا پهلوها، تورم پا یا صورت، دفع سنگ یا شن ریزه و تهوع یا استفراغ غیر عادی می تواند نشانه بیماری های کلیه باشد و بهتر است به پزشک مراجعه شود.

همایش یکروزه کلیه سالم، قلب سالم از ساعت 9 صبح تا 14 بعدازظهر در سالن همایش های بین المللی روزبه زنجان واقع در بیمارستان آیت الله موسوی برگزار شد.

این همایش برای گروه های متخصصین داخلی، اطفال، قلب و عروق، ارولوژی، علوم آزمایشگاهی، پاتولوژی، عفونی، رادیولوژی، زنان و زایمان، دکترای داروسازی، دکترای علوم آزمایشگاهی، پزشکان عمومی، کارشناسان و کارشناسان ارشد پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی، دارای 3 امتیاز بازآموزی در نظر گرفته بود.