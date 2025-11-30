به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، متخصصان میگویند سندرم CKM مجموعهای از مشکلات سلامتی است که در یکی از اساسیترین «سیستمهای کامل بدن» رخ میدهد. این بیماری شامل بیماریهای قلبی، کلیوی، دیابت و چاقی میشود.
دکتر «ادواردو سانچز»، مدیر ارشد پزشکی پیشگیری انجمن قلب آمریکا، در یک بیانیه خبری گفت: «سیستمهای قلب، کلیه و متابولیک به هم مرتبط هستند و به همین دلیل باید به صورت هماهنگ درمان شوند.»
تقریباً ۹۰٪ از بزرگسالان حداقل یک عامل خطر برای CKM دارند که توسط انجمن قلب آمریکا در سال ۲۰۲۳ تعریف شده است.
این سازمان میگوید این عوامل خطر شامل فشار خون بالا، کلسترول غیرطبیعی، قند خون بالا، وزن اضافی و کاهش عملکرد کلیه است. تعامل این عوامل میتواند خطر حمله قلبی، سکته مغزی و نارسایی قلبی را بیش از هر یک از آنها به تنهایی افزایش دهد.
سندرم CKM بر سیستم پیچیدهای که سوخت بدن را تأمین میکند، تأثیر میگذارد:
• قلب خون را در سراسر بدن پمپاژ میکند.
• سیستم متابولیک قند خون را برای تولید انرژی میسوزاند.
• مواد زائد حاصل از متابولیسم قند خون به خون بازمیگردد.
• کلیهها این مواد زائد را فیلتر کرده و مایعات را متعادل میکنند که به فشار خون کمک میکند.
• فشار خون بر نحوه پمپاژ خون توسط قلب تأثیر میگذارد.
سانچز گفت: «این یک چرخه کامل است. شما میتوانید با بررسی منظم فشار خون، کلسترول، وزن، قند خون و عملکرد کلیه، از سلامت کلی خود مراقبت کنید.»
کارشناسان میگویند برای اکثر افراد، سندرم CKM با دارو و تغییر در سبک زندگی مانند سالمتر غذا خوردن و ورزش بیشتر قابل برگشت است.
اما هنوز در مورد سندرم CKM چیزی گفته نشده است، زیرا نظرسنجی جدید نشان داد که تنها ۱۲٪ از بزرگسالان نام آن را شنیدهاند.
همچنین برخی تصورات غلط قوی در ارتباط با این سندرم وجود دارد.
به عنوان مثال، ۴۲٪ از افراد مورد بررسی معتقد بودند که قلب سالم احتمالاً توسط بیماریهایی که بر سایر سیستمهای اندام تأثیر میگذارند آسیب نمیبیند، یا مطمئن نبودند.
و ۶۸٪ به اشتباه معتقد بودند که بهتر است بیماریهای فردی را یکی یکی مدیریت کرد، یا از بهترین راه برای مدیریت آنها مطمئن نبودند.
سانچز گفت: «ما میخواهیم مردم بدانند که داشتن همزمان عوامل خطر قلبی، کلیوی و متابولیک واقعاً شایع است.»
انجمن قلب آمریکا قصد دارد اولین دستورالعملهای خود را در مورد سندرم CKM در اوایل سال ۲۰۲۶ منتشر کند.
نظر شما