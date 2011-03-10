لزوم تخصیص یارانه با توجه به شرایط اقلیمی استانها

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که امروز پنج شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، یکی از کشاورزان در بیان مشکلات این قشر گفت: در تمامی کشورهای پیشرفته، شاهد حمایت همه جانبه دولت از کشاورزان هستیم و بسیاری از هزینه‌های تولید را دولت متقبل می‌شود، نکته‌ای که در ایران به آن توجه کافی نمی‌شود و متاسفانه حضور دلال‌ها در کشاورزی یکی از مشکلاتی است که فعالیت این گروه را مختل کرده است.

در ادامه یکی دیگر از کشاورزان تصریح کرد: پول یارانه شیر در اختیار وزارت بازرگانی قرار نگرفته است، به همین دلیل کارخانه‌های تولید شیر از اول فرودین سال آینده امکان خرید شیر از دامپروران را نخواهند داشت.در صورت پیگیری نکردن مناسب دولت، به دلیل تخصیص نیافتن یارانه شیر، شاهد بروز مشکل حادی در فروردین سال آینده خواهیم بود.

یکی دیگر از حاضرین در خصوص مشکلات کشاورزی و دامداری استان قم، گفت: استان قم در زمینه هزینه بالای انرژی بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها، دریافت نکردن یارانه شیر، تناسب نداشتن قیمت محصولات تولیدی با نرخ تورم، با مشکلات بسیاری مواجه است.

در ادامه این نشست نماینده دامداران نیز به ارائه نظرات خود پرداخت و افزود: بسیاری از کارخانه‌های تولید شیر به دلیل تخصیص نیافتن یارانه شیر، توان ادامه فعالیت ندارند و با ورشکستگی مواجه شده اند، چند کارخانه هم به طور رسمی اعلام کرده‌اند که از اول فروردین به دلیل مشکلات مادی و تخصیص نیافتن یارانه، امکان خرید شیر از تولید کنندگان را نخواهند داشت.

یکی از کشاورزان هم به انتقاد از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی پرداخت و گفت: زمانی که کشاورزان مشکلات خود را با مسئولان در میان می‌گذارند، مسئولان از واردات محصولات کشاورزی به عنوان تهدیدی علیه کشاورزان استفاده و کشاورزان را وادار به سکوت می‌کنند.

دراین جلسه که معاون وزیر کشاورزی نیز در آن حضور داشت، تصریح کرد: در لایحه بودجه سال 89 مبلغ 650 میلیارد تومان برای وام به کشاورزان در نظر گرفته شده بود که تنها صد میلیارد تومان از آن مبلغ پرداخت شده است.

لاریجانی نیز در پایان قول پیگیری و رفع این مشکلات را داد و خواستار پیگیری وزرای جهادکشاورزی، بازرگانی، نیرو و نفت برای حل این مشکلات شد.