اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: با فرا رسیدن سال نو و آداب و رسوم خاصی که در قزوین برای استقبال از بهار وجود دارد سمنو پختن یکی از سنتهای زیبا و قدیمی مردم قزوین است که جنبه اعتقادی و مذهبی نیز دارد و با گذشت سال‌های زیاد هنوز هم در محله های تاریخی کهن شهر قزوین این سنت اجرا می‌ شود.

بیرانوند با اشاره به برگزاری برنامه سمنو پزان در سال 90 افزود: پخت سمنو آداب خاصی دارد که زنان قزوینی با همراهی هم در هفته‌های پایان سال این سنت را انجام می دهند که به صورت نذری و در فضایی مملو از معنویت و خلوص پخته می‌شود.

وی بیان کرد: امسال میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در ایام نوروز در بنای تاریخی دولتخانه صفوی (عالی قاپو) اقدام به پختن سمنو و برگزاری مراسم سمنو پزان خواهد کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: مراسم سمنوپزان از جمله برنامه های باستانی ایران است که در سال 89 در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.



بیرانوند اظهار امیدواری کرد که با ساماندهی و همراهی مردم فهیم قزوین با برگزاری این مراسم سنتی در نوروز 90 نسبت به معرفی و شناساندن این آئین در سراسر کشور و حتی در سطح بین المللی اقدام شود.

مراسم سمنوپزان از روز اول تا هفتم فروردین ماه صبحها در باغ عالی قاپو برگزار خواهد شد و علاقمندان می‌توانند ضمن بازدید از بنای تاریخی دولتخانه صفوی در این مراسم شرکت کنند.

