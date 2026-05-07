به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مهدوی با اعلام این خبر گفت: آیین پنجاهبهدر، یکی از زیباترین و اصیلترین سنتهای مردم قزوین است که ریشه در باورهای عمیق دینی و پیوند دیرینه شهروندان این کهن دیار با طبیعت دارد
مهدوی افزود: این آیین که به عنوان میراث ناملموس فرهنگی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، نمادی از نیایش برای نزول رحمت الهی و شکرگزاری است که هرساله در نوزدهمین روز از اردیبهشتماه و همزمان با پنجاهمین روز از بهار طبیعت، جلوهای بینظیر از همبستگی اجتماعی را به نمایش میگذارد.
او با اشاره به رسالت ادارهکل میراث فرهنگی به عنوان متولی ثبت و پاسداری از این اثر ماندگار، افزود: این ادارهکل هرساله با تمام توان در تلاش است تا با برگزاری مراسم نکوداشت، این میراث کهن را به نسلهای جدید منتقل و جایگاه آن را در سطح ملی تثبیت نماید.
سرپرست میراث فرهنگی استان در تشریح برنامههای امسال خاطرنشان کرد: امسال با برنامهریزیهای صورت گرفته، مجموعه تاریخی دولتخانه صفوی میزبان این رویداد خواهد بود.
مهدوی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه و ورک شاپ های صنایع دستی، برپایی سیاهچادر عشایری، پخت نان محلی و آش رشته، پذیرایی با "دیماج" و پخت شیرینیهای سنتی (به عنوان میراثهای ناملموس قزوین) و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری، از جمله بخشهای پیشبینی شده برای این رویداد است.
سرپرست میراث فرهنگی استان خاطرنشان کرد: از همه همشهریان و گردشگران گرامی دعوت میکنیم تا با حضور پرشور خود در این آیین مردمی در ثبت لحظات ماندگار "پنجاهبهدر" سهیم شده و بار دیگر شکوه این میراث معنوی را در فضای تاریخی دولتخانه صفوی متجلی سازند.
گفتنی است آیین پنجاهبهدر همهساله در نوزدهم اردیبهشت برگزار میشود و مردم قزوین با حضور در طبیعت و مصلای شهر، به اقامه نماز شکر و دعای طلب باران میپردازند.
