کمیته امداد مهریز 6.3 میلیارد ریال به مددجویان پرداخت کرد

محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این رقم از ابتدای سال جاری تاکنون در قالب مستمری و ... به مددجویان پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: از این مبلغ بیش از سه میلیارد و 430 میلیون ریال به مددجویان زیرپوشش طرح شهید رجایی و بقیه به مددجویان طرح عادی پرداخت شده است.

زارع با اشاره به اینکه سه هزار و 349 نفر در قالب هزار و 919 خانوار از حمایتهای این نهاد استفاده می کنند، افزود: هزار و 686 نفر در قالب هزار و 62 خانوار تحت پوشش طرح شهید رجایی بوده و بقیه مددجویان طرح عادی این نهاد هستند.

وی تعداد ایتام زیر پوشش طرح اکرام را 142 نفر اعلام و خاطرنشان کرد: 620 حامی کفالت معنوی این ایتام را بر عهده دارند که تاکنون بیش از 361 میلیون ریال برای حمایت از آنها پرداخت کرده اند.