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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

تمدید بخشنامه اعتبار ثبت سفارشات بدون انتقال ارز تا ۱۵ شهریور

تمدید بخشنامه اعتبار ثبت سفارشات بدون انتقال ارز تا ۱۵ شهریور

تمدید بخشنامه اعتبار ثبت سفارشات بدون انتقال ارز تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان توسعه تجارت ایران، با عنایت به تداوم شرایط اضطرار پیش آمده و لزوم تسریع در فرآیند اظهار و ترخیص کالا و پیرو نامه ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ دفتـر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و در اجرای بنـد ۵۱ بسته مقاوم‌سازی اقتصـاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری کشور موضـوع مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ شورای عالی امنیت ملی کشـور ، به استناد بنـد یک مصوبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ کارگروه ارزی وزارت متبوع، به منظور ایجاد ثبت سفارش جدید و امکان ادامه فرایند ثبت سفارش های قبلی بدون انتقال ارز از محل مصـوبه مذکـور به شرط داشتن قبض انبار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ اعتبار بخشنامه مذکور تا تاریخ ۱۴۰۵/۰٦/۱۵ تمدید می شود.

کد مطلب 6904496

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