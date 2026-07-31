تمدید بخشنامه اعتبار ثبت سفارشات بدون انتقال ارز تا ۱۵ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان توسعه تجارت ایران، با عنایت به تداوم شرایط اضطرار پیش آمده و لزوم تسریع در فرآیند اظهار و ترخیص کالا و پیرو نامه ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ دفتـر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و در اجرای بنـد ۵۱ بسته مقاوم‌سازی اقتصـاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری کشور موضـوع مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ شورای عالی امنیت ملی کشـور ، به استناد بنـد یک مصوبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ کارگروه ارزی وزارت متبوع، به منظور ایجاد ثبت سفارش جدید و امکان ادامه فرایند ثبت سفارش های قبلی بدون انتقال ارز از محل مصـوبه مذکـور به شرط داشتن قبض انبار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ اعتبار بخشنامه مذکور تا تاریخ ۱۴۰۵/۰٦/۱۵ تمدید می شود.