بازار زنجان به لحاظ میوه شب عید مشکل ندارد

سید جلال نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: مردم در ایام تعطیلات عید نوروز نیز می ‎توانند ضمن تماس با این سامانه، گزارش ‎های خود از تخلفات احتمالی را ارئه دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

نبوی با اشاره به توزیع گسترده میوه شب عید در غرفه های سطح شهر گفت: با توزیع 90 درصدی میوه و مرکبات ذخیره شده، بازار این محصولات در استان کنترل شده و مردم در صورت نیاز می توانند از غرفه های پیش بینی شده، تا نیمه اول فروردین 90 میوه مورد نیاز خود را خریداری کنند.

نبوی افزود: کیفیت میوه‌های توزیع شده در حد بسیار مطلوب بوده و شرکت کنترل و بازرسی کیفیت کالا بر کیفیت این میوه ها نظارت داشت.

نبوی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه افزایش قیمت و یا تخلف، با سامانه 124 تماس گرفته و بازرسان را در جریان قرار دهند تا در اسرع وقت، مورد رسیدگی قرار گیرد.



وی ادامه داد: سامانه 124 به صورت شبانه ‎روزی آماده پاسخگویی به گزارش ‎ها و شکایت ‎های مردمی است.