به گزارش خبرنگار مهر، علی روانگرد صبح جمعه در حاشیه افتتاح و کلنگ زنی طرح های برق گچساران اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، مجموعهای از پروژههای توسعه، اصلاح و بهسازی شبکه برق شهرستان گچساران با اعتباری بالغ بر ۸۷ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این پروژهها با هدف توسعه زیرساختهای برق، افزایش پایداری شبکه، ارتقای کیفیت خدماترسانی و تأمین برق مطمئن و پایدار برای مشترکان اجرا شده است.
مدیر امور برق شهرستان گچساران تصریح کرد: در قالب این پروژهها، ۲.۶۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۵۰۰ متر شبکه فشار ضعیف احداث شده و ۲ دستگاه ترانسفورماتور نیز نصب شده است.
روانگرد ادامه داد: همچنین در راستای اصلاح و بهسازی شبکه برق، ۶۰ اصله پایه فشار متوسط و ۲۵ اصله پایه فشار ضعیف نصب و تعویض شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه روشنایی معابر گفت: ۱۸۴ دستگاه چراغ در نقاط مختلف شهرستان نصب شده که این اقدام در ارتقای روشنایی معابر و بهبود شرایط تردد شهروندان مؤثر خواهد بود.
مدیر امور برق شهرستان گچساران همچنین از آغاز عملیات اجرایی پروژههای جدید این حوزه در هفته دولت خبر داد و گفت: پروژههای کلنگزنی حوزه برق شهرستان با اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد ریال وارد مرحله اجرا میشوند.
روانگرد اضافه کرد: توسعه و بهسازی شبکه برق، تقویت زیرساختها، افزایش پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان از مهمترین اولویتهای امور برق شهرستان گچساران است و اجرای پروژههای مختلف در نقاط مختلف شهرستان در همین راستا دنبال میشود.
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