امیری: گوشت کبابسراهای جوانرود باید با تأیید دامپزشکی عرضه شود

احمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه‌ای با حضور مالکان و کارکنان کبابسراهای بین‌راهی در اداره دامپزشکی شهرستان جوانرود خبر داد و اظهار کرد: در این نشست، نحوه تأمین، کشتار و عرضه بهداشتی گوشت مورد نیاز این واحدها مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جوانرود با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی در مراحل مختلف تأمین و عرضه گوشت، افزود: در این جلسه مقرر شد دام‌های مورد نیاز کبابسراهای بین‌راهی در کشتارگاه و تحت نظارت کارشناسان اداره دامپزشکی کشتار شوند.

وی ادامه داد: پس از کشتار دام‌ها، معاینات بهداشتی لازم توسط کارشناسان دامپزشکی انجام خواهد شد و تنها در صورت تأیید سلامت، گوشت حاصل از کشتار و پس از درج مهر دامپزشکی، برای انتقال به کبابسراها مجاز خواهد بود.

امیری تصریح کرد: نظارت دامپزشکی بر گوشت مصرفی واحدهای عرضه‌کننده غذا، از مراحل کشتار دام آغاز می‌شود و سلامت دام و فرآورده استحصالی باید پیش از انتقال و عرضه مورد تأیید کارشناسان قرار گیرد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جوانرود همچنین به ضرورت فراهم کردن شرایط مناسب برای نگهداری گوشت در داخل کبابسراها اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد یکی از اتاق‌های کبابسرا به محل نگهداری بهداشتی گوشت اختصاص پیدا کند.

وی افزود: این محل باید متناسب با ضوابط و شرایط بهداشتی مورد نیاز برای نگهداری گوشت آماده‌سازی شود تا فرآورده‌های خام دامی پس از انتقال به کبابسرا، در شرایط مناسب نگهداری و از هرگونه آلودگی و اختلال در زنجیره بهداشتی جلوگیری شود.

امیری خاطرنشان کرد: پس از فراهم شدن شرایط و الزامات مورد نیاز در کبابسراها و اخذ پروانه بهداشتی، نسبت به انعقاد قرارداد با مسئول فنی بهداشتی اقدام خواهد شد.

وی تأکید کرد: حضور مسئول فنی بهداشتی و رعایت الزامات تعیین‌شده، نقش مهمی در استمرار نظارت بر نحوه نگهداری و مصرف گوشت در این واحدها خواهد داشت و لازم است مالکان و کارکنان کبابسراها ضوابط ابلاغی را به صورت دقیق رعایت کنند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جوانرود با اشاره به اهمیت رعایت موازین بهداشتی در واحدهای عرضه مواد غذایی، گفت: هدف از این هماهنگی‌ها، تأمین گوشت سالم و بهداشتی و اطمینان از رعایت فرآیندهای نظارتی از زمان کشتار دام تا انتقال و نگهداری گوشت در کبابسراهای بین‌راهی است.