«کارنی»: نام «دریاچه انتاریو» برای همیشه همین خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارک کارنی»، نخست‌وزیر کانادا در واکنش به اقدام «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای تغییر نام دریاچه انتاریو، بر حفظ نام تاریخی این پهنه آبی تأکید کرد.

گفتنی است که نام «دریاچه انتاریو»، پیش از تشکیل کشور کانادا و حتی پیش از اعلام استقلال آمریکا مورد استفاده بوده است.

ترامپ روز پنجشنبه با امضای یک فرمان اجرایی، دستور تغییر نام «دریاچه انتاریو» به «دریاچه آمریکا» را در اسناد و سامانه‌های جغرافیایی دولت فدرال آمریکا صادر کرد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا نیز تشدید شده است.

ترامپ جنگ تجاری با کانادا را از سر گرفته و ۵۰ درصد تعرفه بر برخی از کالاهای کانادایی اعمال کرده و پس از شکست مذاکرات دو جانبه، همچنان تهدید به اقدامات بیشتر می کند.

دریاچه انتاریو یکی از دریاچه‌های بزرگ در امتداد مرز آمریکا و کاناداست و نام آن با استان انتاریو کانادا مشترک است.