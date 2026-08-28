جزئیات سفر محرمانه رئیس سیا به روسیه با دستور ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، «وال‌استریت ژورنال» به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، «جان راتکلیف»، رئیس سازمان جاسوسی این کشور (سیا) را شخصاً در مأموریتی ویژه به روسیه اعزام کرده است.

بر اساس این گزارش، راتکلیف در جریان گفت‌وگو با همتایان روسی خود تأکید کرده است که واشنگتن به «ماده ۵» پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مبنی بر دفاع جمعی از اعضا پایبند است.

همچنین مقامات آمریکایی اعلام کردند که رئیس سیا در این سفر از مقامات مسکو خواسته است تا روابط اقتصادی و امنیتی خود را با جمهوری اسلامی ایران متوقف کنند.