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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

برگزاری مسابقه انتخابی وزن ۶۱ کیلوگرم تیم کاراته جوانان

برگزاری مسابقه انتخابی وزن ۶۱ کیلوگرم تیم کاراته جوانان

با توجه به برگزاری مسابقات جهانی کاراته در لهستان و شرایط سنی نماینده وزن ۶۱ کیلوگرم، انتخابی این وزن برای تعیین نماینده ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، مهدی جعفری، سرمربی تیم ملی کاراته جوانان، در این خصوص گفت: با بررسی کادر فنی و با توجه به شرایط سنی ابوالفضل نوروزی، نماینده فیکس وزن ۶۱ کیلوگرم تیم ملی جوانان، وی به دلیل عدم تطابق سنی، امکان حضور در مسابقات جهانی لهستان را ندارد.

وی ادامه داد: به همین دلیل و با هدف انتخاب بهترین ورزشکار برای پوشش این وزن، از مقام‌آوران مسابقات لیگ کاراته وان همدان و شهریار دعوت می‌کنیم تا در رقابت انتخابی حضور پیدا کنند.

جعفری افزود: این رقابت انتخابی ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه در محل برگزاری اردوی تیم ملی جوانان در استان قزوین برگزار خواهد شد و ورزشکاران دعوت‌شده باید در زمان مقرر در محل اردو حضور داشته باشند.

سرمربی تیم ملی جوانان همچنین گفت: با توجه به شرایط وزنی، مقام‌آوران اوزان ۵۵- و ۶۸- کیلوگرم که شرایط حضور در وزن ۶۱- کیلوگرم را داشته باشند نیز می‌توانند با حداکثر یک کیلوگرم ارفاق وزن در این رقابت انتخابی شرکت کنند.

اسامی مدال‌آوران لیگ کاراته وان همدان:

- صدرا چراغی (تهران)

- مهدی سلمانی (آذربایجان شرقی)

- علیرضا صادقی‌کیا (مرکزی)

- امیرمحمد پرهیزکار (گیلان)

اسامی مدال‌آوران لیگ کاراته وان شهریار:

- محمدحسین فلاح (لرستان)

- امیرمحمد پرهیزکار (گیلان)

- عرفان رنجی (تهران)

- ایلیا نصیری (اردبیل)

کد مطلب 6930137

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