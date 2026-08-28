به گزارش خبرنگار مهر، مسدود شدن ۷۰ حلقه چاه غیرمجاز در رباط‌کریم طی یک ماه، بار دیگر ابعاد برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی این شهرستان را برجسته کرده است؛ هم‌زمان، گسترش ساخت‌وساز و باغ‌ویلاسازی در اراضی کشاورزی به یکی از نگرانی‌های مرتبط با مصرف آب تبدیل شده است.

پیام کلانتری، سرپرست امور منابع آب رباط‌کریم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در مردادماه، ۷۰ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان مسدود شده است. مجموع عمق این چاه‌ها به یک هزار و ۷۵۰ متر و میزان دبی آنها به ۷۲.۵ لیتر بر ثانیه می‌رسید.

این آمار در شرایطی اعلام می‌شود که تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت باغ‌ویلا در برخی مناطق، علاوه بر پیامدهای مربوط به تغییر کاربری، می‌تواند با افزایش نیاز به منابع آب و حفر چاه‌های غیرمجاز همراه شود.

تداوم برداشت‌های غیرمجاز از آبخوان‌ها در منطقه، نگرانی درباره کاهش ذخایر آب زیرزمینی را افزایش داده است؛ مسئله‌ای که آثار آن محدود به یک قطعه زمین یا یک مالک نیست و می‌تواند منابع آبی مشترک منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

به این ترتیب، برخورد با چاه‌های غیرمجاز تنها بخشی از مسئله است و کنترل ساخت‌وساز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیز می‌تواند در مدیریت فشار بر منابع آب زیرزمینی نقش داشته باشد.