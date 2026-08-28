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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۴۶

تصادف در دشتستان یک مصدوم و ۲ جان‌باخته داشت

تصادف در دشتستان یک مصدوم و ۲ جان‌باخته داشت

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از برخورد رخ به رخ خودرو کامیون باری و یک دستگاه موتورسیکلت در دشتستان با یک مصدوم و ۲ جان‌باخته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر وقوع برخورد رخ به رخ کامیون باری و یک دستگاه موتورسیکلت در کیلومتر ۲۵ جاده آبپخش به سه‌راهی روستای گزبلند، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زیارت شهرستان دشتستان به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه یک مصدوم و ۲ جان‌باخته به‌همراه داشت که پس از حضور امدادگران در صحنه، مصدوم به صورت سرپایی درمان و جانباختگان تحویل مراجعه انتظامی شدند.

کد مطلب 6930005

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