۳ دیدار حساس برای تغییر بالانشینان/ نبرد سخت استقلال و بازی مهم سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال امشب جمعه ششم شهریورماه با برگزاری ۶ دیدار پیگیری خواهد شد. در مهمترین دیدارهای این هفته، سپاهان و گلگهر سیرجان به مصاف یکدیگر میروند و استقلال نیز در خوزستان میهمان فولاد خواهد بود.
چادرملو - تراکتور
تیمهای فوتبال چادرملو و تراکتور از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهید نصیری یزد و با قضاوت پیام حیدری مقابل یکدیگر قرار میگیرند. تراکتور در سه هفته ابتدایی لیگ برتر عملکردی بدون نقص داشته و هر سه دیدار خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و علاوه بر کسب ۹ امتیاز، هنوز گلی دریافت نکرده است. شاگردان جواد نکونام در حال حاضر در رده دوم جدول قرار دارند.
در سوی مقابل، چادرملو با هدایت سعید اخباری شروع خوبی در فصل جدید نداشته و در سه بازی گذشته خود هنوز موفق به گلزنی نشده است. این تیم با ثبت یک تساوی و دو شکست، یک امتیاز به دست آورده و در رده هجدهم و قعر جدول قرار دارد. دو تیم تاکنون سه بار مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند که حاصل آن دو پیروزی برای تراکتور و یک تساوی بوده است.
پیکان - استقلال خوزستان
تیمهای فوتبال پیکان و استقلال خوزستان از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پاس تهران و با قضاوت احسان اکبری به مصاف یکدیگر میروند. پیکان هفته گذشته در دیداری پرهیجان و در لحظات پایانی موفق شد خیبر را در خرمآباد با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد و با یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست، شرایط بهتری نسبت به حریف خوزستانی دارد.
در سوی مقابل، استقلال خوزستان با هدایت امیر خلیفهاصل هفته گذشته برابر نساجی به تساوی یک بر یک رسید تا نخستین امتیاز فصل خود را به دست آورد. این تیم پیش از آن دو شکست را تجربه کرده و حالا به دنبال ثبت نخستین پیروزی خود در لیگ برتر است. در ۱۰ تقابل اخیر دو تیم نیز پیکان ۶ بار به پیروزی رسیده، استقلال خوزستان یک بار برنده شده و یک دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است.
نساجی - شمس آذر
تیمهای فوتبال نساجی مازندران و شمسآذر قزوین از ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر و با قضاوت کیوان علیمحمدی به مصاف یکدیگر میروند. هر دو تیم در سه هفته ابتدایی لیگ برتر نتایج مشابهی داشتهاند و با ثبت یک تساوی و دو شکست، تنها یک امتیاز به دست آوردهاند و به دنبال کسب دومین امتیاز یا نخستین پیروزی خود در فصل جدید هستند.
نساجی با هدایت سیدمجتبی حسینی و شمسآذر با سرمربیگری وحید رضایی در شرایطی برابر یکدیگر قرار میگیرند که تقابلهای اخیر دو تیم برتری نسبی نساجی را نشان میدهد. در چهار دیدار اخیر این دو تیم، نساجی دو بار به پیروزی رسیده، شمسآذر یک بار برنده شده و یک مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.
آلومینیوم - خیبر
تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و خیبر خرمآباد از ساعت ۱۹:۱۵ جمعه ششم شهریورماه در ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک و با قضاوت موعود بنیادیفرد به مصاف یکدیگر میروند. آلومینیوم که با هدایت پیروز قربانی فصل جدید را با نتایج قابل قبولی آغاز کرده، در سه دیدار گذشته خود صاحب دو پیروزی و یک تساوی شده و با شرایطی مناسب پا به این مسابقه میگذارد.
در سوی مقابل، خیبر با هدایت فراز کمالوند در سه بازی ابتدایی خود هنوز به پیروزی نرسیده و حاصل کار این تیم دو تساوی و یک شکست بوده است. شاگردان کمالوند در این دیدار به دنبال تغییر روند نتایج خود هستند، در حالی که آلومینیوم نیز میخواهد با استفاده از امتیاز میزبانی، روند بدون شکست خود را ادامه دهد. دو تیم تاکنون هشت بار مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند که آلومینیوم چهار بار به پیروزی رسیده، خیبر سه برد به دست آورده و یک دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است.
سپاهان - گل گهر
تیمهای فوتبال سپاهان و گلگهر سیرجان از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و با قضاوت میثم حیدری به مصاف یکدیگر میروند. سپاهان با هدایت محرم نویدکیا شروع چندان خوبی در فصل جدید نداشته و از سه دیدار گذشته خود یک پیروزی و دو شکست به دست آورده است، در حالی که گلگهر با سرمربیگری سیدمهدی رحمتی عملکرد بهتری داشته و با کسب دو پیروزی و یک تساوی، هنوز طعم شکست را نچشیده است.
سپاهان در این دیدار به دنبال جبران نتایج هفتههای ابتدایی و بازگشت به مسیر پیروزی است و گلگهر نیز امیدوار است روند بدون شکست خود را ادامه دهد. در ۱۰ تقابل اخیر دو تیم، سپاهان سه بار موفق به کسب پیروزی شده، گلگهر دو بار برابر حریف اصفهانی به برتری رسیده و پنج دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.
فولاد - استقلال
در مهمترین دیدار هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر، تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و استقلال از ساعت ۲۱ در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت فرهاد امینی به مصاف یکدیگر میروند؛ دیداری که با توجه به شرایط دو تیم در هفتههای ابتدایی و همچنین حضور رامین رضاییان در ترکیب فولاد، از حساسیت ویژهای برخوردار است.
استقلال با هدایت سهراب بختیاریزاده یکی از بهترین شروعهای خود در لیگ برتر را تجربه کرده و هر سه دیدار ابتدایی فصل را با پیروزی پشت سر گذاشته است. آبیپوشان علاوه بر کسب ۹ امتیاز از سه مسابقه، دروازه خود را نیز بسته نگه داشتهاند و با به ثمر رساندن ۷ گل و دریافت صفر گل، شروعی قدرتمند در فصل جدید داشتهاند. شاگردان بختیاریزاده حالا در اهواز به دنبال حفظ این روند و ثبت چهارمین پیروزی متوالی خود هستند.
در سوی مقابل، فولاد خوزستان با هدایت حمید مطهری در سه بازی گذشته یک پیروزی و دو تساوی به دست آورده و هنوز متحمل شکست نشده است. نماینده خوزستان امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی، نخستین شکست را به استقلال تحمیل کند و خود را به جمع تیمهای بالای جدول نزدیکتر کند.
یکی از مهمترین اتفاقات این مسابقه، حضور رامین رضاییان در ترکیب فولاد خواهد بود. رضاییان فصل گذشته پیراهن استقلال را بر تن داشت و حالا در فصل جدید با پیراهن فولاد مقابل تیم سابق خود قرار میگیرد؛ موضوعی که میتواند بر جذابیتهای این دیدار اضافه کند.
دو تیم در سالهای اخیر نیز دیدارهای متعددی مقابل یکدیگر داشتهاند و در ۱۰ تقابل اخیر، استقلال عملکرد بهتری داشته است. آبیپوشان در این ۱۰ مسابقه ۶ پیروزی به دست آوردهاند، فولاد یک بار موفق به شکست استقلال شده و سه دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.
استقلال در این مسابقه یک غایب قطعی خواهد داشت و مهران احمدی به دلیل مصدومیت نمیتواند تیمش را همراهی کند. با این حال، سایر بازیکنان استقلال مشکلی برای حضور در این دیدار ندارند و بختیاریزاده میتواند از دیگر نفرات خود برابر فولاد استفاده کند.
به این ترتیب، استقلال در شرایطی راهی اهواز شده که در سه هفته نخست بدون شکست و بدون دریافت گل کار کرده و فولاد نیز هنوز طعم شکست را نچشیده است؛ شرایطی که میتواند جدال دو تیم را به یکی از حساسترین مسابقات هفته چهارم لیگ برتر تبدیل کند.
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