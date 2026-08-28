به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با حمله تند به گزارش اخیر شبکه فاکس‌نیوز، بار دیگر ادعاهای بی‌اساس خود درباره تمایل ایران برای مذاکره و توافق با واشنگتن را تکرار کرد.

ترامپ در این پیام با انتقاد از خبرنگار شبکه فاکس‌نیوز نوشت: «جاناتان هانت از فاکس‌نیوز گزارش به‌شدت نادرستی درباره ایران ارائه داده است. من تمایلی به دیدار ندارم، بلکه آن‌ها خواهان دیدار هستند؛ در واقع آن‌ها برای رسیدن به یک توافق التماس می‌کنند!»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در بخش دیگری از این پیام، با تاختن به دیگر مجریان این شبکه محافظه‌کار، خواستار اصلاح مواضع و گزارش‌های عوامل خبری فاکس‌نیوز شد.