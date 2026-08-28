  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۶ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۲

حمله تند ترامپ به فاکس‌نیوز به خاطر گزارش درباره ایران

حمله تند ترامپ به فاکس‌نیوز به خاطر گزارش درباره ایران

رئیس‌جمهور آمریکا در واکنشی تند به گزارش شبکه فاکس‌نیوز، ضمن حمله به این رسانه، ادعای بی‌اساس خود مبنی بر تمایل ایران به توافق و «التماس» تهران برای مذاکره را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با حمله تند به گزارش اخیر شبکه فاکس‌نیوز، بار دیگر ادعاهای بی‌اساس خود درباره تمایل ایران برای مذاکره و توافق با واشنگتن را تکرار کرد.

ترامپ در این پیام با انتقاد از خبرنگار شبکه فاکس‌نیوز نوشت: «جاناتان هانت از فاکس‌نیوز گزارش به‌شدت نادرستی درباره ایران ارائه داده است. من تمایلی به دیدار ندارم، بلکه آن‌ها خواهان دیدار هستند؛ در واقع آن‌ها برای رسیدن به یک توافق التماس می‌کنند!»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در بخش دیگری از این پیام، با تاختن به دیگر مجریان این شبکه محافظه‌کار، خواستار اصلاح مواضع و گزارش‌های عوامل خبری فاکس‌نیوز شد.

کد مطلب 6930015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فریدون IR ۰۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      0 0
      پاسخ
      نشانه رسیدن ترامپ به آخر ، بعد از ترامپ نوبت نتان یاهو است .
    • IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      1 0
      پاسخ
      دروغگوه قهار

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه