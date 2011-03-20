55 میلیارد ریال برق بهای مشترکان مازنی بازگردانده می شود

منوچهر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: کسانی که قبوض برق را در ماههای اوج مصرف برق در تابستان پرداخت کرده اند بستانکار و مشترکانی که این وجه را پرداخت نکرده اند از بدهی آنها کسر خواهد شد.

وی ادامه داد: سال گذشته با مصوبه هیئت دولت، 500 میلیارد ریال در طول پنج سال با سهم بری 60 درصدی وزارت نیرو و 40 درصدی استانداری بودجه ای برای تامین شبکه فرسوده برق در نظر گرفته شد.

وی اضافه کرد: براساس این مصوبه مقرر بود که 100 میلیارد ریال در سال 89 هزینه شود که سهم 60 میلیارد ریال وزارت نیرو تامین شده اما تاکنون تنها نیمی از 40 میلیارد ریالی که باید استانداری تامین اعتبار می کرد، ارائه شده که امیدواریم بقیه بودجه نیز در سال آینده لحاظ شود.

جعفری به برنامه ریزی این شرکت برای اصلاح شبکه های فرسوده در استان و رفع مشکلات برق رسانی به روستاها اشاره کرد و گفت: ایجاد شبکه های روزآمد به بودجه و مراقبتهای ویژه نیاز دارد تا به این وسیله بهره وری به حداکثر برسد.

وی به برنامه سال آینده شرکت توزیع برق مازندران اشاره کرد و ادامه داد: بخش توسعه ای برق رسانی در قالب مسکن مهر باید در سال 90 پیگری شود که هزینه ها و کار آن به صورت مساوی توسط شرکت برق ناحیه، مسکن و شهرسازی و استانداری تامین می شود تا مشکلات برق مسکن مهر مرتفع شود.

وی اظهار داشت: در برق رسانی شهرکهای صنعتی مازندران سالانه 180 تا 200 میلیارد ریال اختصاص می یابد که رسیدگی به این بخش یکی دیگر از برنامه های آینده در استان است.

حعفری بیان داشت: قبض هایی که در ماه جاری به دست مشترکان رسیده بخشی مربوط به قبل از اجرا و بخشی نیز مربوط به بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها است.

وی با بیان اینکه در سالجاری مصرف برق با کاهش مواجه بوده است، گفت : تصور می رود با اجرای این طرح و همراهی های کلی مشترکین تابستان سال آینده مصرف برق کاهش بیشتری پیدا کند باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران، تعداد مشترکان برق در مازندران را یک میلیون و 300 هزار اعلام کرد و گفت: سالانه حدود 50 هزار مشترک به این تعداد اضافه می شود.

